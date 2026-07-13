محافظ بورسعيد: دعم كامل للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملفات الاستثمار ودعم جهود التنمية الاقتصادية بالمحافظة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ناجي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد، والمهندس حسام جبر، رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.

محافظ بورسعيد يؤكد دعمه الكامل للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والملفات المتعلقة بتطوير بيئة الاستثمار داخل المنطقة الحرة، بما يسهم في تعزيز النشاط الصناعي والاستثماري، ودعم المشروعات القائمة، وتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة

وأكد محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة بورسعيد كإحدى أهم القلاع الصناعية والاستثمارية في مصر