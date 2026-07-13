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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد فتوح: الموسم الحالي الأخير في عقدي مع الزمالك.. وحسام صعب يكون كوبري

أحمد فتوح
أحمد فتوح
محمود محسن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، عن العديد من الكواليس المتعلقة بمشاركة المنتخب في كأس العالم، متحدثًا عن مواجهة الأرجنتين، والإصابة التي تعرض لها، ورؤيته للأداء التحكيمي، إلى جانب تقييمه لزملائه والجهاز الفني بقيادة حسام حسن. كما تطرق إلى مستقبله مع الزمالك، وعلاقته بعدد من نجوم الكرة المصرية، وكشف تفاصيل واقعة حضوره حفل الفنان راغب علامة، مقدمًا صورة شاملة عن أبرز القضايا التي تشغل جماهير الكرة المصرية.

 

أحمد فتوح: فقدنا التركيز أمام الأرجنتين.. والأخطاء التحكيمية أثرت على المباراة

 

أكد أن الإصابة التي تعرض لها في كأس العالم شعر بها عند خوض آخر لقاء أمام إيران ورغم طلب الجهاز الطبي ضرورة الإستبدال لكنه كان لديه إصرارا على المشاركة.

وقال: أخوض اللقاءات بطريقة واحدة، ولو شاركت في لقاء الأرجنتين كنت سأوديه كأي لقاء آخر، وكنت لا أخشى مواجهة ميسي.

 غيرت من مسار المباراة

وتابع: فقدنا التركيز في لقاء الأرجنتين في نهاية اللقاء إضافة إلى الأخطاء التحكيمية التي غيرت من مسار المباراة.

أحمد فتوح: زيزو أخ وصديق.. والأولوية للزمالك حتى لو جاء عرض من الأهلي

 

وأكد أن حالة الضيق التي شعر بها أحمد سيد "زيزو" بسبب عدم المشاركة بانتظام في لقاءات كأس العالم، لم تؤثر على لاعبي الفريق أو على العلاقة التي تجمعهم داخل غرفة الملابس، مشيرا إلى أن الأجواء بين اللاعبين ظلت طبيعية.

وقال إن زيزو بمثابة صديق وأخ بالنسبة له، موضحًا أن انتقاله بين الأهلي والزمالك أو العكس لن يؤثر على قوة العلاقة التي تجمعهما خارج المستطيل الأخضر.

 استعداده لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء 

وعن مستقبله، كشف أن الموسم الحالي سيكون الأخير في عقده مع الزمالك، مؤكدًا استعداده لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء حال عدم وصول عروض قوية للاحتراف.
 


أحمد فتوح: كريم حافظ تألق أمام الأرجنتين.. وخطة حسام حسن نجحت لكن التحكيم أثر على المباراة
 

وأكد أن كريم حافظ قدم أداءً مميزًا خلال مواجهة الأرجنتين، مشيرًا إلى أنه يتواصل معه بشكل دائم ويتحدث معه باستمرار.

وقال إن المدير الفني حسام حسن وضع خطة فنية جيدة للمباراة، وأن لاعبي المنتخب نجحوا في تنفيذها بالشكل المطلوب، إلا أن الأخطاء التحكيمية كان لها تأثير واضح على سير اللقاء ونتيجته.

 يعتبره بمثابة شقيقه

وتابع أن علاقته بإمام عاشور تتجاوز حدود زمالة الملاعب، مؤكدًا أنه يعتبره بمثابة شقيقه، كما تجمعه علاقة قوية بكل من محمد عبد المنعم وعمر مرموش.

أحمد فتوح: حسام حسن يدرس المنافسين بدقة.. ومحمد هاني قدم بطولة كبيرة

 

أشاد بالإمكانات الفنية للمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه يحرص على دراسة كل منتخب بشكل جيد قبل مواجهته، ويضع الخطة المناسبة وفقًا لطريقة لعب المنافس، إلى جانب تمتعه بفكر تدريبي عالٍ وشخصية حماسية تنعكس على اللاعبين.

وقال أن حسام حسن يستغل فترة ما بين الشوطين للتركيز على السلبيات التي ظهرت خلال الشوط الأول، بهدف تلافي تكرارها، كما يمنح اللاعبين ملاحظات فنية تساعدهم على تحسين الأداء في الشوط الثاني.

صفوف المنتخب

وتطرق إلى هدف محمد هاني بالخطأ في مرماه، مؤكدًا أن اللاعبين لم يتحدثوا عن الأخطاء الفردية عقب المباراة، مشددًا على أن هاني قدم بطولة كبيرة، ولم يكن هناك أي حديث معه بشأن هذا الهدف داخل صفوف المنتخب.

أحمد فتوح: حسام حسن لا يقبل الخسارة.. واستبدل محمد صلاح أمام إيران خوفًا من تفاقم إصابته

 

أكد أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن يمتلك شخصية تنافسية ولا يحب الخسارة، مشيرا إلى أنه يسعى دائمًا لتحقيق الفوز ويغرس هذه العقلية في جميع اللاعبين.

وقال أن إبراهيم حسن يتمتع بالشخصية نفسها، مؤكدا أنه يحرص باستمرار على دعم اللاعبين وتحفيزهم، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أجواء المنتخب.

تفاديًا لتفاقم الإصابة 

وتابع أن محمد صلاح كان يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية خلال مواجهة إيران، مشيرًا إلى أن حسام حسن قرر استبداله كإجراء احترازي، تفاديًا لتفاقم الإصابة وضمان جاهزيته في المباريات التالية.

أحمد فتوح: تفاجأت بمستوى زيكو في كأس العالم.. ومشكلة التسجيل عطّلت مشاركة هيثم حسن في أول مباراتين

أكد أنه تفاجأ بالمستوى المميز الذي ظهر به مصطفى زيكو في لقاءات كأس العالم، إضافة إلى ما قدمه هيثم حسن أمام أستراليا والأرجنتين، مشيدًا بالأداء القوي الذي قدماه خلال مشاركتهما مع المنتخب.

وقال  أن  اللاعبين قدما مباريات جيدة وأثبتا إمكاناتهما الفنية، مؤكدا أن هيثم حسن واجه مشكلة تتعلق بقيده كلاعب مصري، وهو ما تسبب في عدم مشاركته خلال أول مباراتين، قبل أن يظهر بصورة مميزة بعد ذلك.

إصرارا على المشاركة

وأشار إلى أن الإصابة التي تعرض لها في كأس العالم شعر بها عند خوض أخر لقاء أمام إيران ورغم طلب الجهاز الطبي ضرورة الإستبدال لكنه كان لديه إصرارا على المشاركة.

أحمد فتوح يكشف تفاصيل واقعة حضور حفلة راغب علامة: "إمام عاشور أكد لي عدم وجود تصوير"
 

تحدث عن تفاصيل واقعة ظهوره في حفلة الفنان راغب علامة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أنه يتم تصويره خلال الحفل، وتم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه عليه.

وقال فتوح، إن إمام عاشور أخبره بأن أحدًا لن يقوم بتصويره، قبل أن يظهر الثنائي في الصور المتداولة من المناسبة، مؤكدا أن ظروف إمام كانت مختلفة، كونه كان مصابًا وفي فترة راحة، بينما لم يكن هو في إجازة.

وتابع أن نادي الزمالك قام بتوقيع عقوبة مالية عليه وصلت إلى مليون جنيه بسبب الواقعة، مؤكدا أنه كان صاحب فكرة الحديث عن مرض خاله، وأن الأمر انتهى دون حدوث خلاف بينهما.

الأمور عادت لطبيعتها 

وأشار إلى أن الموقف تم تجاوزه، مؤكدا أن الأمور عادت لطبيعتها بعد ذلك.

فتوح عن احتراف حسام عبد المجيد: "صعب يكون كوبري.. ولو أراد الأهلي سينتظر يناير"

 

تحدث عن الأنباء التي ربطت احتراف زميله حسام عبد المجيد في بلغاريا بإمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي، مؤكدًا صعوبة حدوث ذلك السيناريو.

وقال  أنه "صعب جدًا يكون كوبري، لأن عقده في سنة فقط، ولو كان يريد الانتقال إلى الأهلي فسيكون بإمكانه الانتظار حتى شهر يناير والتوقيع لهم بشكل طبيعي، وسيصبح لاعبًا حرًا".


 

أحمد فتوح منتخب مصر كأس العالم إمام عاشور نادي الزمالك

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