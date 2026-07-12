أحمد فتوح: كريم حافظ تألق أمام الأرجنتين.. وخطة حسام حسن نجحت لكن التحكيم أثر على المباراة

أكد أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، أن كريم حافظ قدم أداءً مميزًا خلال مواجهة الأرجنتين، مشيرًا إلى أنه يتواصل معه بشكل دائم ويتحدث معه باستمرار.

وقال أحمد فتوح، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المدير الفني حسام حسن وضع خطة فنية جيدة للمباراة، وأن لاعبي المنتخب نجحوا في تنفيذها بالشكل المطلوب، إلا أن الأخطاء التحكيمية كان لها تأثير واضح على سير اللقاء ونتيجته.

يعتبره بمثابة شقيقه

وتابع لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، أن علاقته بإمام عاشور تتجاوز حدود زمالة الملاعب، مؤكدًا أنه يعتبره بمثابة شقيقه، كما تجمعه علاقة قوية بكل من محمد عبد المنعم وعمر مرموش.