العلمين الجديدة: المدينة أصبحت وجهة عالمية للإقامة والاستثمار والسياحة طوال العام

أكد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا متكاملًا لمدن الجيل الرابع، بفضل بنيتها التحتية الذكية، ومشروعاتها العمرانية والسياحية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن المدينة لم تعد مجرد مقصد صيفي، بل أصبحت مؤهلة للإقامة والعمل على مدار العام.

وأوضح خلف الله ، بس مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن المدينة تعتمد على منظومة إدارة ذكية للمرافق والخدمات، إلى جانب تطبيق أحدث معايير التنمية المستدامة، من خلال استخدام الطاقة الشمسية، وإعادة استخدام المياه المعالجة في أعمال الري، وإنشاء مساحات خضراء واسعة وشبكة طرق حديثة، بما يعزز جودة الحياة ويحافظ على البيئة.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف تحويل العلمين الجديدة إلى مركز إقليمي للسياحة، عبر التوسع في السياحة الشاطئية والعلاجية، وسياحة المؤتمرات والفعاليات الرياضية، لافتًا إلى قرب تشغيل مركز المؤتمرات والمعارض الدولية، الذي سيستضيف العديد من الأحداث الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المدينة تضم مشروعًا متكاملًا للمدينة الأولمبية العالمية، يشمل استادًا دوليًا، ومجمعات رياضية، ومنشآت فندقية، ومراكز تدريب وتأهيل.

وأكد أن المدينة تضم مختلف الخدمات التعليمية والصحية والتجارية، فضلًا عن الجامعات والمدارس والمناطق الصناعية، التي توفر آلاف فرص العمل، مشددًا على أن الهدف هو بناء مجتمع عمراني متكامل يجمع بين السكن والاستثمار والسياحة، ويجعل العلمين الجديدة إحدى أبرز المدن المصرية القادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.