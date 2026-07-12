مقتل قيادي كبير بوزارة الإتصالات الإيرانية في غارة أمريكية على محافظة هرمزغان

أفادت وسائل إعلام إيرانثة بأن القوات الأمريكية نفذت، منذ قليل، هجوما على مناطق في مدن حاجي آباد وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة مهر، عن محافظة هرمزغان الإيرانية، القول: إن الهجوم أسفر عن مقتل أحد مدراء قطاع الاتصالات بالمحافظة وإصابة 2 آخرين في هجوم للعدو على جزيرة فارور في بندر لنجة.

وكانت وكالة فارس أشارت منذ قليل إلى وقوع انفجارات من الجهة الشرقية لمدينة بندر عباس ومنطقة قشم البحرية جنوبي إيران.

وقال التلفزيون الإيراني: دوي انفجارات في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن حاكم قشم: 10 مقذوفات على الأقل أصابت الجزيرة اليوم والأهداف كانت عسكرية ولا خسائر.