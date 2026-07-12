محافظ الجيزة: حملات لإزالة التعديات بسوق العامل الأول ورفع الإشغالات بحي إمبابة.. صور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود حي إمبابة في تنفيذ حملات موسعة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات في إطار خطة المحافظة لاستعادة الانضباط بالشوارع وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

وشهدت الحملات تنفيذ أعمال إزالة للتندات المخالفة المتعدية على خط التنظيم التابعة للمحال بسوق شارع العامل الأول إلى جانب إزالة الأوتاد الحديدية والبلدورات التي تعوق الحركة بنهر الطريق بما يسهم في تيسير حركة سير المواطنين والمركبات.

وأسفرت الحملات عن رفع فروشات البيع المخالفة والاستاندات الخاصة بالباعة الجائلين من الطريق العام وإزالة جميع أوجه الإشغال التي تعيق حركة المرور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتم رفع جميع المخلفات ونواتج الأعمال الناتجة عن حملات الإزالة وإعادة الطريق إلى حالته الطبيعية.

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات اليومية لمواجهة الإشغالات والمخالفات مكلفًا رئيس حي إمبابة بالمرور الميداني الدوري لمنع عودة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي تعديات بما يضمن الحفاظ على الانضباط بالشوارع وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.