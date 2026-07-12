مليون جنيه لكل فرد في منتخب مصر من نجيب ساويرس بعد إنجاز المونديال| تفاصيل

قرر رجل الأعمال نجيب ساويرس صرف مكافأة مالية قدرها مليون جنيه لكل لاعب من لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني، تقديرًا للأداء المشرف الذي قدمه الفراعنة خلال مشاركتهم التاريخية في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب الناقد الرياضي محمود شوقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نجيب ساويرس يقـرر صرف مكافأة مليون جنيه لكل عضو بالجهاز الفني وكل لاعب في منتخب مصر تقديرًا لهم على الأداء المشرف في كأس العالم.

يأتي هذا التكريم بعد ساعات من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب الوطني بمدينة العلمين، حيث حرص على تكريم اللاعبين والجهازين الفني والإداري عقب الإنجاز التاريخي.

ومنح الرئيس السيسي بعثة المنتخب كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا للمستوى الذي ظهر به الفراعنة خلال البطولة، والتي شهدت تحقيق نتائج مميزة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة.

كان منتخب مصر قد أنهى مشواره في كأس العالم 2026 بالخروج من دور الـ16 عقب الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مباراة قوية أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا الأمريكية، وسط إشادة واسعة بالأداء الذي قدمه لاعبو المنتخب طوال البطولة.