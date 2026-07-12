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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ومحمد بن زايد في العلمين

الإعلامي نشات الديهي
الإعلامي نشات الديهي
محمود محسن
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كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في مطار العلمين الدولي، مؤكدًا أن الزيارة جاءت في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن الرئيس السيسي رحب بالشيخ محمد بن زايد لدى وصوله إلى مطار العلمين الدولي، في إطار زيارة أخوية تعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية، فيما أعرب رئيس دولة الإمارات عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين القاهرة وأبوظبي بشأن التطورات الراهنة.

وأشار إلى أن المناقشات تطرقت أيضًا إلى الأوضاع في منطقة الخليج ومضيق هرمز، إلى جانب العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، فضلًا عن الهجمات التي تعرضت لها بعض دول الخليج، والتي كانت من بين الملفات التي بحثها الرئيسان خلال اللقاء.

وفي سياق آخر، أكد أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت وجهة سياحية وتنموية بارزة في مصر، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تغيير الصورة التقليدية للساحل الشمالي باعتباره مقصدًا صيفيًا لمدة شهرين فقط.

مركز عمراني وسياحي واقتصادي

وأوضح أن انتقال الحكومة للعمل من مدينة العلمين خلال فصل الصيف يعكس رؤية الدولة في إطار الجمهورية الجديدة، ويجسد توجهًا نحو ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة وتحويل المدينة إلى مركز عمراني وسياحي واقتصادي يعمل على مدار العام.

نشأت الديهي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد مطار العلمين العلاقات الأخوية

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