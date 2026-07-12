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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي : منتخب المونديال أثبت أن حسن الاختيار يصنع الإنجاز

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمد البدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أشاد الإعلامي نشأت الديهي بالاستقبال الذي خص به الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب الأداء الذي قدمه المنتخب في بطولة كأس العالم 2026، ووصوله إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام المنتخب الأرجنتيني.

إنجاز يستحق التقدير

وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية TEN، إن المنتخب نجح في تحقيق إنجاز يستحق التقدير، ليس فقط على المستوى الفني، وإنما أيضًا من خلال الصورة التي ظهر بها اللاعبون طوال البطولة.

وأضاف أن المنتخب عكس قيمًا وصفها بالإيجابية، مشيرًا إلى تمسك اللاعبين بهويتهم الوطنية، ورفعهم العلمين المصري والفلسطيني، فضلًا عن التزامهم بالسلوك الرياضي والانضباط داخل وخارج الملعب، وهو ما انعكس على الأداء والنتائج التي حققها الفريق.

دعم النماذج الناجحة

وأكد أن لقاء الرئيس السيسي بالمنتخب وتكريم اللاعبين والجهاز الفني، إلى جانب تناوله وجبة الغداء معهم، يعكس تقدير الدولة لما قدمه الفريق، كما يحمل رسالة واضحة بأهمية دعم النماذج الناجحة وتشجيعها.

منظومة اكتشاف المواهب

وأشار الديهي إلى أن حديث الرئيس عن الاهتمام بمنظومة اكتشاف المواهب والكشافة يمثل خطوة مهمة لبناء أجيال جديدة قادرة على مواصلة النجاحات الرياضية، لافتًا إلى أن حالة الفرحة التي يعيشها المصريون تؤكد حجم الإنجاز الذي حققه المنتخب.

وشدد على أن تجربة المنتخب الوطني تقدم درسًا مهمًا في الإدارة، مؤكدًا أن "حسن الاختيار" كان العامل الحاسم وراء النجاح، إلى جانب الروح الجماعية والإخلاص في العمل، مضيفًا أن هذه المبادئ يمكن تطبيقها في مختلف القطاعات لتحقيق نتائج مماثلة.

 الكفاءات والإدارة الرشيدة

واختتم الإعلامي نشأت الديهي حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك القدرة على تحقيق النجاح في مختلف المجالات متى توافرت الكفاءات والإدارة الرشيدة، مقدمًا التهنئة للمنتخب الوطني وللشعب المصري، ومشيدًا بدعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.

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