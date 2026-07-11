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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

غرامة 7%.. سدد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 قبل هذا الموعد

فاتورة الكهرباء لشهر يوليو
فاتورة الكهرباء لشهر يوليو
عبد العزيز جمال
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فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 تتصدر اهتمامات ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، مع بدء صدور الفواتير الشهرية وحرص المشتركين على معرفة قيمة الاستهلاك قبل موعد السداد لتجنب الغرامات أو تراكم المديونيات.

وتفرض شركة الكهرباء غرامة تأخير بقيمة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية في حال عدم السداد خلال شهر كامل من تاريخ الإصدار، كما يؤدي تكرار التأخير لفترات أطول إلى قيام الشركة برفع العداد القديم.

فاتورة الكهرباء

ويزداد البحث خلال هذه الفترة عن أسهل الطرق للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر أو عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، التي توفر خدمات الاستعلام والدفع الإلكتروني على مدار الساعة.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطوير خدماتها الرقمية، بما يتيح للمواطنين إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالفواتير دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات شركات التوزيع، وهو ما يسهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل الحصول على الخدمات.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر خدمة إلكترونية تُمكن المشتركين من معرفة قيمة فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 بسهولة، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة عبر الموقع الرسمي.

وتبدأ عملية الاستعلام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لخدمات الكهرباء، ثم اختيار قسم الخدمات، وبعدها الضغط على خدمة "الاستعلام عن الفاتورة الشهرية".

بعد ذلك، يقوم المستخدم بإدخال بيانات صاحب العداد المسجل لدى شركة الكهرباء، ثم كتابة رقم العداد وتحديد منطقة أو موقع تركيبه، يليها إدخال قراءة العداد أو الرقم المكون من 10 أرقام بحسب النظام المعتمد، ثم الضغط على زر "الاستعلام" لتظهر قيمة فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 بشكل فوري.

وتساعد هذه الخدمة المواطنين في متابعة استهلاكهم الشهري ومعرفة قيمة الفاتورة قبل حلول موعد السداد.

سداد فاتورة الكهرباء بالموبيل

خطوات دفع فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 إلكترونيًا

إلى جانب خدمة الاستعلام، وفرت وزارة الكهرباء إمكانية سداد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، دون الحاجة إلى زيارة مقرات شركات التوزيع أو منافذ التحصيل.

وتتم عملية الدفع من خلال:

  • الدخول إلى المنصة الإلكترونية. https://eservices.eehc.gov.eg/ 
  • اختيار خدمة "دفع الفاتورة"
  • إدخال بيانات العداد بصورة صحيحة.
  • كتابة كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال الكهرباء.
  • مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
  • اختيار وسيلة الدفع المناسبة، سواء باستخدام البطاقات البنكية أو وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.
  • تأكيد العملية لتتم عملية سداد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 بنجاح.

وتوفر هذه الخدمة مستوى أعلى من الراحة، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في مختلف القطاعات الخدمية.

شركات توزيع الكهرباء المسؤولة عن إصدار الفواتير

تخدم الشركة القابضة لكهرباء مصر ملايين المشتركين من خلال تسع شركات توزيع تغطي جميع المحافظات، وهي الجهات المسؤولة عن إصدار فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 ومتابعة عمليات التحصيل وخدمة العملاء.

وتضم شركات التوزيع:

  • شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
  • شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
  • شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وتقدم هذه الشركات خدمات الاستعلام والسداد واستقبال الشكاوى، إلى جانب متابعة العدادات التقليدية ومسبقة الدفع.

سداد فاتورة الكهرباء بالموبيل

التحول الرقمي يسهل خدمات الكهرباء للمواطنين

يعكس توفير خدمات الاستعلام والدفع الإلكتروني لـ فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 توجه وزارة الكهرباء نحو تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المواطنين، من خلال إتاحة حلول إلكترونية آمنة وسريعة تقلل من الإجراءات التقليدية.

ومع استمرار تطوير البنية الرقمية لقطاع الكهرباء، أصبح بإمكان المشتركين إنجاز معظم الخدمات من المنزل، بما في ذلك الاستعلام عن الفواتير، وسداد المستحقات، ومتابعة بيانات العدادات، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق قدر أكبر من الراحة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

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