قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيثم حسن : هدفي الملغى أمام الأرجنتين من أجمل أهداف كأس العالم
طلاق الإعلامية أميرة بدر من رجل الأعمال عمرو بدر.. ورسالة مقتضبة تعلن نهاية الزواج
لا يمكن الرفض| هيثم حسن: اخترت منتخب مصر.. وارتداء قميص الفراعنة شرف كبير
فاتورة الكهرباء يوليو 2026 .. خطوات الاستعلام وطرق السداد إلكترونيًا
بنزين ولا كهرباء.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر في مصر
وزير النقل يوجه بتحديد أسباب حادث قطار محلة مرحوم وخطة عاجلة لتجديد القضبان.. صور
غزل المحلة يهنئ الـوزيري برئاسة مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية
سوريا وقطر تعززان الشراكة.. مذكرة تفاهم دبلوماسية ومباحثات موسعة عن الإعمار والاستثمار
تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026.. الشروط والمواعيد والرابط الرسمي والتخصصات المطلوبة
أحمد موسى : عندنا منتخب قوي.. إحنا كنا واكلين الأرجنتين في المونديال
صافرتنا المصرية بخير.. أحمد موسى: رئيس لجنة الحكام الكولومبي لم يطور شيء وبياخد مرتب بالدولار
موقع عبري: واقعة حسام حسن تعكس استمرار الرفض الشعبي لإسرائيل رغم اتفاقية السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسائل السيسي للاعبي المنتخب ترسم خارطة طريق جديدة لاكتشاف المواهب

منتخب مصر
منتخب مصر
فريدة محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بلاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، حمل العديد من الرسائل المهمة التي تعكس تقدير الدولة للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم. أن تكريم الرئيس للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية ومنحهم أوسمة وكؤوس تقديرية يؤكد حرص الدولة على دعم النماذج الناجحة وتحفيز الرياضيين على مواصلة العطاء ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

تكريم منتخب مصر

وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن من أبرز الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي تأكيده أن الرياضة لا تُقاس فقط بنتائج الفوز والخسارة، وإنما بما يقدمه اللاعبون من أداء مشرف وقيم وانضباط واحترام يحظى بتقدير الجماهير داخل مصر وخارجها، وهو ما نجح المنتخب الوطني في تجسيده خلال البطولة.

وأضاف النائب أن، إشادة الرئيس بما أظهره المنتخب من عزيمة وإصرار وانضباط تعكس حجم الرضا الشعبي عن الأداء الذي قدمه اللاعبون، والذي أسهم في إدخال الفرحة إلى قلوب المصريين طوال مشوار الفريق في كأس العالم.

ولفت سامي نصر الله إلى أن حديث الرئيس بشأن امتلاك مصر لعدد كبير من المواهب الكروية يمثل رسالة واضحة بضرورة تطوير منظومة اكتشاف اللاعبين، خاصة مع تأكيده أهمية وجود "كشافين متجردين" قادرين على رصد العناصر المتميزة ومنحها الفرصة المناسبة للتطور والنجاح.

دعم المواهب الشابة والجهاز الفني الوطني

وأكد عضو مجلس النواب. أن استعداد الدولة لدعم المواهب الشابة والجهاز الفني الوطني يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء قاعدة رياضية قوية تضمن استمرارية الإنجازات وتدعم حضور الكرة المصرية على الساحة الدولية خلال السنوات المقبلة.

كما أشاد بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الحفاظ على الروح الجماعية ومواصلة العمل الجاد والبناء على ما تحقق من نجاح، مع التركيز على إعداد أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات ورفع راية مصر في مختلف البطولات.

واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته، بالتأكيد على أن لقاء الرئيس مع لاعبي المنتخب الوطني يمثل رسالة تقدير لكل من يعمل بإخلاص من أجل الوطن، ويعزز الثقة في قدرة الشباب المصري على تحقيق المزيد من النجاحات عندما تتوافر لهم الفرصة والدعم والرؤية الواضحة.

المنتخب منتخب مصر البرلمان السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

حسام حسن

عقب التألق في كاس العالم.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب

عدد سكان مصر

خلال 63 يوماً.. مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها

ترشيحاتنا

مزيج الشاي الأخضر وفيتامين B3 يعيد الطاقة لخلايا الدماغ

تناول الشاي الأخضر وفيتامين ب3 معا.. ماذا يفعلان بدماغك؟

صحة الشرقية

صحة الشرقية: 134 ألف زيارة منزلية لتقديم خدمات علاجية لكبار السن وذوي الهمم| صور

نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة

خطوات لحماية منزلك من السرقة أثناء السفر.. نصائح مهمة قبل قضاء الإجازة

بالصور

تناول الشاي الأخضر وفيتامين ب3 معا.. ماذا يفعلان بدماغك؟

مزيج الشاي الأخضر وفيتامين B3 يعيد الطاقة لخلايا الدماغ
مزيج الشاي الأخضر وفيتامين B3 يعيد الطاقة لخلايا الدماغ
مزيج الشاي الأخضر وفيتامين B3 يعيد الطاقة لخلايا الدماغ

أكثر 5 سيارات ملاكي مبيعا في مصر لشهر يونيو

سيارات ملاكي
سيارات ملاكي
سيارات ملاكي

الكريستالة.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

هل يمكن أن يساعد فقدان الوزن في علاج سلس البول الإجهادي؟

فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد