برلماني: رسائل السيسي للاعبي المنتخب ترسم خارطة طريق جديدة لاكتشاف المواهب

أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بلاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، حمل العديد من الرسائل المهمة التي تعكس تقدير الدولة للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم. أن تكريم الرئيس للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية ومنحهم أوسمة وكؤوس تقديرية يؤكد حرص الدولة على دعم النماذج الناجحة وتحفيز الرياضيين على مواصلة العطاء ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

تكريم منتخب مصر

وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن من أبرز الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي تأكيده أن الرياضة لا تُقاس فقط بنتائج الفوز والخسارة، وإنما بما يقدمه اللاعبون من أداء مشرف وقيم وانضباط واحترام يحظى بتقدير الجماهير داخل مصر وخارجها، وهو ما نجح المنتخب الوطني في تجسيده خلال البطولة.

وأضاف النائب أن، إشادة الرئيس بما أظهره المنتخب من عزيمة وإصرار وانضباط تعكس حجم الرضا الشعبي عن الأداء الذي قدمه اللاعبون، والذي أسهم في إدخال الفرحة إلى قلوب المصريين طوال مشوار الفريق في كأس العالم.

ولفت سامي نصر الله إلى أن حديث الرئيس بشأن امتلاك مصر لعدد كبير من المواهب الكروية يمثل رسالة واضحة بضرورة تطوير منظومة اكتشاف اللاعبين، خاصة مع تأكيده أهمية وجود "كشافين متجردين" قادرين على رصد العناصر المتميزة ومنحها الفرصة المناسبة للتطور والنجاح.

دعم المواهب الشابة والجهاز الفني الوطني

وأكد عضو مجلس النواب. أن استعداد الدولة لدعم المواهب الشابة والجهاز الفني الوطني يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء قاعدة رياضية قوية تضمن استمرارية الإنجازات وتدعم حضور الكرة المصرية على الساحة الدولية خلال السنوات المقبلة.

كما أشاد بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الحفاظ على الروح الجماعية ومواصلة العمل الجاد والبناء على ما تحقق من نجاح، مع التركيز على إعداد أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات ورفع راية مصر في مختلف البطولات.

واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته، بالتأكيد على أن لقاء الرئيس مع لاعبي المنتخب الوطني يمثل رسالة تقدير لكل من يعمل بإخلاص من أجل الوطن، ويعزز الثقة في قدرة الشباب المصري على تحقيق المزيد من النجاحات عندما تتوافر لهم الفرصة والدعم والرؤية الواضحة.