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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طلاق الإعلامية أميرة بدر من رجل الأعمال عمرو بدر.. ورسالة مقتضبة تعلن نهاية الزواج

أميرة بدر
أميرة بدر
باسنتي ناجي
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أعلنت الإعلامية أميرة بدر انفصالها رسميًا عن زوجها رجل الأعمال عمرو بدر، لتنتهي بذلك علاقتهما الزوجية التي استمرت لعدة سنوات، دون الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى قرار الانفصال.

الإعلامية أميرة بدر

وكشفت أميرة بدر عن الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث اكتفت برسالة قصيرة قالت فيها: "تم الطلاق.. اتمنوا لنا الخير"، لتؤكد بها انتهاء زواجها، وسط تفاعل واسع من متابعيها الذين حرصوا على توجيه كلمات الدعم والدعاء لها.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اعتماد قرارات إدارة بودكاست «مع أميرة بدر» بتفعيل التقييم الذاتي والإجراءات التصحيحية الفورية، لمواجهة مخالفات الأكواد والمعايير.. حيث أبدى المجلس قبوله لقرار مسئولي البودكاست بحذف بعض فقرات إحدى الحلقات بسبب ما تضمنته من محتوى حول تعاطي المواد المخدرة والإدمان والسياسات الجنائية المرتبطة بها.

يأتي ذلك بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وفقًا للشكوى التي تقدم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتور/ عمرو عثمان، والتي أكد فيها أن الحلقة انطوت على ما يؤدي إلى تكوين مفاهيم وانطباعات غير دقيقة لدى المشاهد بشأن مخاطر المواد المخدرة والتهوين من آثارها الصحية والنفسية.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حرصه على دعم آليات التقييم الذاتي والإجراءات التصحيحية الفورية، داخل المؤسسات الإعلامية، بما يُسهم في تمكين وسائل الإعلام من تصحيح الأخطاء بشكل فوري ومسؤول.

وأوضح المجلس أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز مبدأ المسؤولية المهنية وتشجيع الالتزام بالأكواد والمعايير، بما يحقق التوازن بين حرية الإعلام والانضباط المهني.

أميرة بدر نجوم الفن طلاق أميرة بدر

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