مارسيليا يتحرك لضم هيثم حسن.. وليكيب: النادي الفرنسي مستعد لدفع الشرط الجزائي

أشار فرج عامر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى اقتراب الدولي المصري هيثم حسن من خوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

هيثم حسن

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة مارسيليا وافقت على سداد قيمة الشرط الجزائي في عقد هيثم حسن، والبالغ 12 مليون يورو، من أجل التعاقد معه من صفوف ريال أوفييدو الإسباني.

وبحسب التقرير، يضع مارسيليا الجناح المصري على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي، بعد المستويات المميزة التي قدمها مؤخرًا، خاصة خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم، وهو ما دفع النادي الفرنسي للتحرك بجدية لحسم الصفقة.