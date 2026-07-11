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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم يرفع أسهم هيثم حسن.. سيلتك يزيد قيمة العرض وأوفييدو يتمسك بـ12 مليون يورو

هيثم حسن
هيثم حسن
حسن العمدة
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واصل هيثم حسن، نجم منتخب مصر، جذب أنظار الأندية الأوروبية بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال بطولة كأس العالم 2026، حيث اشتعل الصراع على ضمه، بعدما رفع نادي سيلتك الاسكتلندي عرضه الرسمي، بينما تمسك ريال أوفييدو الإسباني بمطالبه المالية للموافقة على بيع اللاعب.

ورفع نادي سيلتك الاسكتلندي عرضه المالي إلى 8 ملايين يورو من أجل التعاقد مع هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الأداء اللافت الذي قدمه اللاعب بقميص منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

ورغم العرض الجديد من بطل اسكتلندا، فإن إدارة ريال أوفييدو لا تزال متمسكة بالحصول على 12 مليون يورو نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب، في ظل ارتفاع قيمته السوقية عقب تألقه في المونديال ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

ويعد هيثم حسن أحد أبرز نجوم منتخب مصر في البطولة، بعدما قدم مستويات مميزة وأسهم في الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة بالوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، وهو ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية الساعية للتعاقد معه هذا الصيف.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بين سيلتك وريال أوفييدو، في محاولة لتقليص الفجوة المالية بين العرض المقدم والمبلغ المطلوب، أملاً في التوصل إلى اتفاق يُنهي الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.

هيثم حسن منتخب مصر كأس العالم 2026 كأس العالم سيلتك الاسكتلندي ريال أوفييدو

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