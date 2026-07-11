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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التموين تؤكد: استمرار دعم الأسر المستحقة.. وتنقية البيانات لن تمس الفئات الأكثر احتياجًا

التموين
التموين
محمد صبيح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجراءات تنقية بطاقات الدعم لن تمس الفئات الأكثر احتياجًا، مشددة على أن الهدف من مراجعة قواعد بيانات المستفيدين هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم التمويني.

الفئات الأكثر احتياجًا ستظل ضمن منظومة الدعم

وأوضحت الوزارة أن عمليات تنقية بطاقات التموين تتم وفق قواعد ومعايير دقيقة تعتمد على مراجعة البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ وذلك لاستبعاد غير المستحقين فقط، مع الحفاظ على حقوق الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدة من منظومة الدعم.

التموين

وشددت وزارة التموين على أن الفئات الأكثر احتياجًا ستظل ضمن منظومة الدعم، ولن تتأثر بإجراءات تنقية البطاقات، في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين المستحقين.

وأكدت الوزارة استمرار تحديث قواعد بيانات بطاقات التموين بشكل دوري، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وترشيد الإنفاق العام، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

بطاقة التموين

ودعت وزارة التموين، المواطنين، إلى الاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن حذف المواطنين المستحقين من منظومة الدعم، مؤكدة أن أي قرارات يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر القنوات المعتمدة للوزارة.

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