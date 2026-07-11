سعر الدينار الكويتي و الدرهم الإماراتي اليوم السبت 11-7-2026

استقر سعر العملات العربية في مواجهة الجنيه مع تعاملات مساء اليوم السبت 11-7-2026 على مستوى السوق الرسمية.
سعر العملات العربية اليوم
وبلغ متوسط سعر العملات العربية أمام الجنيه داخل البنوك منذ آخر يوم عمل.
سعر الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي 13.21 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي
وصل سعر الدينار الكويتي 161.24 جنيه للشراء و 161.74 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.51 جنيه للشراء و 13.55 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني
بلغ سعر الدينار البحريني 131.61 جنيه للشراء و 132.02 جنيه للبيع.
سعر الريال العماني
بلغ سعر الريال العماني 128.88 جنيه للشراء و 129.28 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري
سجل سعر الريال القطري 13.61 جنيه للشراء و 13.65 جنيه للبيع.
سعر الدينار الأردني
بلغ سعر الدينار الأردني 69.9 جنيه للشراء و 70.29 جنيه للبيع.