تطورات جديدة بشأن زيادة مقاعد الأندية المصرية في أفريقيا.. موتسيبي يرحب ولقجع يوافق

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، عن كواليس جديدة تتعلق بالمقترح الخاص بزيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، مؤكدًا أن فرص تنفيذ الفكرة أصبحت كبيرة، في ظل وجود توافق بين عدد من أبرز مسئولي الكرة الأفريقية.

وأوضح محمد أبو علي، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 15 يوليو، لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المقرر يوم 17 يوليو، قبل انعقاد الجمعية العمومية في اليوم التالي.

وأضاف أن أبو ريدة بادر بإصدار بيان رسمي يطالب فيه بزيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، بعدما لمس وجود دعم حقيقي للفكرة داخل أروقة "كاف".

وأشار إلى أن هناك رغبة سابقة من بعض الرعاة في زيادة عدد الأندية الجماهيرية المشاركة بالبطولات الأفريقية، مثل الأهلي والوداد المغربي والرجاء المغربي، لما تمثله هذه الأندية من قيمة تسويقية وجماهيرية كبيرة.

وأكد أبو علي أن المستجد الأبرز جاء بعد تألق منتخبي مصر والمغرب في كأس العالم، حيث أبدى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، إعجابه بما قدمه المنتخبان، مشيدًا بتمثيلهما المشرف للقارة الأفريقية.

ووفقًا لرواية محمد أبو علي، استغل هاني أبو ريدة هذا الموقف، وطرح على موتسيبي فكرة زيادة عدد مقاعد الأندية المصرية والمغربية في البطولات الأفريقية، خاصة أن أندية شمال أفريقيا وصن داونز الجنوب أفريقي تهيمن على الألقاب القارية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن موتسيبي رحب بالمقترح، ليقوم أبو ريدة بعد ذلك بالتواصل مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي أبدى هو الآخر موافقته على الفكرة، نظرًا لمعاناة الأندية المغربية الجماهيرية من الأزمة نفسها.

واختتم محمد أبو علي تصريحاته بالتأكيد على أن توافق كل من باتريس موتسيبي، وفوزي لقجع، وهاني أبو ريدة، يجعل تنفيذ المقترح ممكنًا بنسبة تتراوح بين 80 و90%، مشيرًا إلى أن فرص مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجديد أصبحت قوية، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيواصل متابعة الملف وكشف المزيد من التفاصيل خلال الساعات المقبلة.