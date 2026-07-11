الدرندلي: تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر بمثابة حصولنا على كأس العالم

علق خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال.

وقال خالد الدرندلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر بمثابة حصولنا على كأس العالم".

وتابع خالد الدرندلي: "تكريم الرئيس السيسي لنا وكلمته لنا وتشجيعه لنا ودعمه لنا؛ أمر في غاية الجمال، ونحن فخورين بلقاء الرئيس السيسي".

وأكمل خالد الدرندلي: "منتخب مصر واتحاد الكرة عليهم مسؤولية كبيرة لمواصلة الأداء الجيد والاستعداد الجيد للمحافل الدولية المقبلة".

ولفت خالد الدرندلي إلى أن: “الرئيس السيسي سأل حسام حسن هتبتدوا التمرين امتى؟، قاله: الشهر الجاي، فَرَدّ الرئيس: التمرين يبدأ من إمبارح”.