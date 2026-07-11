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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يستعرض جاهزيته في اصطفاف الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شارك الهلال الأحمر المصري في أعمال الجاهزية ورفع درجات الاستعداد على مستوى الجمهورية، ضمن الاستعراض الشامل لإمكانات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التأكيد على جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع مختلف الأزمات والطوارئ.

وجاءت مشاركة الهلال الأحمر المصري انطلاقًا من دوره كجهاز مساند لسلطات الدولة في أوقات السلم والأزمات، حيث نسقت الجمعية مع الجهات التنفيذية وغرف العمليات ومراكز التحكم والسيطرة بالمحافظات، إلى جانب الدفع بعشرات المتطوعين، عدد من سيارات الدعم والإغاثة، الأسطول الإغاثي، ومعسكرات الإيواء الميدانية، بما عكس جاهزيته لدعم جهود الدولة في الاستجابة للأزمات والكوارث والطوارئ.

وشهدت أعمال الاصطفاف والاستعداد الميداني مشاركة واسعة لفروع الهلال الأحمر المصري في عدد من المحافظات، منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان، دمياط، بورسعيد، والدقهلية، حيث شاركت الفرق والمتطوعون في استعراض الجاهزية والإمكانات البشرية واللوجستية، بما يعزز سرعة الاستجابة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

كما شاركت فروع الهلال الأحمر المصري في الجيزة، بورسعيد، شمال سيناء، قنا، المنيا، وأسيوط في دعم أعمال غرف العمليات ومراكز التحكم والسيطرة بالمحافظات، من خلال متابعة وتنفيذ سيناريوهات محاكاة للاستجابة لعدد من الأزمات والكوارث، شملت التعامل مع السيول والزلازل، وذلك في إطار التكامل مع أجهزة الدولة ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ.

وفي سياق متصل، رفع المركز العام للهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد والطوارئ، وتابع الحدث على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية؛ لضمان سرعة التنسيق وتبادل المعلومات مع الفروع المشاركة، ودعمها ميدانيًا، بما يعزز الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

يذكر أن، هذه المشاركة الواسعة التي امتدت عبر فروع الهلال الأحمر المصري في مختلف المحافظات، تؤكد ما يمتلكه الهلال من كوادر بشرية مؤهلة، متطوعين مدربين، إمكانات لوجستية وإغاثية متطورة، بما يعزز دوره كجهاز مساند لسلطات الدولة، وشريك وطني فاعل في دعم منظومة إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ، بما يسهم في حماية الأرواح والحفاظ على سلامة المواطنين.

الهلال الأحمر المصري في أعمال الجاهزية الجمهورية مجابهة الأزمات فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية

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