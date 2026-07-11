تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026.. الشروط والمواعيد والرابط الرسمي والتخصصات المطلوبة

تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026 يتصدر محركات البحث بعد إعلان وزارة الداخلية فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين للعام الدراسي 2026 / 2027، عقب موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مع الكشف عن منظومة جديدة للاختبارات الإلكترونية، والتخصصات المطلوبة، ومواعيد التقديم، والشروط العامة، بالإضافة إلى مجموعة من التيسيرات غير المسبوقة التي تستهدف تسهيل إجراءات التقديم على الطلاب وأسرهم.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي موسع عقدته أكاديمية الشرطة، حيث استعرضت الوزارة جميع التفاصيل المتعلقة بالقبول، مؤكدة أن إجراءات التسجيل ومتابعة النتائج ستتم إلكترونيًا بالكامل عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات.





تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026

يحظى تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026 باهتمام واسع من خريجي الجامعات الراغبين في الانضمام إلى هيئة الشرطة، بعدما أعلنت أكاديمية الشرطة فتح باب التقديم لحملة المؤهلات الجامعية في عدد كبير من التخصصات العلمية والهندسية والطبية والإنسانية.

ولأول مرة، استحدثت الأكاديمية اختباري اللغة الأجنبية ونظم المعلومات ضمن منظومة القبول، ويتم أداؤهما باستخدام الحاسب الآلي، في خطوة تستهدف إعداد كوادر أمنية قادرة على التعامل مع متطلبات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأكدت الأكاديمية أن جميع مراحل التقديم والاستعلام عن النتائج ستتم إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الحضور إلا في مواعيد الاختبارات المقررة.

شروط تقديم كلية الشرطة متخصصين

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وتشمل:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

أن يكون حسن السير والسلوك ومحمود السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهاب.

استيفاء شروط الطول والقوام وفق اللوائح المعتمدة.

ألا يزيد عمر الحاصل على الليسانس أو البكالوريوس على 28 عامًا.

السماح لحملة الماجستير حتى سن 30 عامًا.

السماح لحملة الدكتوراه حتى سن 35 عامًا.

وتؤكد هذه الشروط أن تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026 يستهدف اختيار أفضل العناصر المؤهلة علميًا وبدنيًا ونفسيًا.

موعد تقديم كلية الشرطة 2026

أعلنت أكاديمية الشرطة تقسيم مواعيد التقديم إلى أكثر من مرحلة وفق سنة التخرج والمؤهل الدراسي.

وتبدأ المرحلة الأولى للحاصلين على مؤهلات عام 2025 اعتبارًا من 13 يوليو 2026 وحتى 6 أغسطس 2026.

أما خريجو عام 2026 من الثانوية العامة والأزهرية، فيبدأ التقديم بعد إعلان النتيجة بـ48 ساعة ويستمر حتى 27 أغسطس 2026.

وبالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية والشهادات الأجنبية للعام الحالي، فيبدأ التقديم من 25 يوليو 2026 وحتى 10 سبتمبر 2026.

ويُنصح الراغبون في تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026 بسرعة التسجيل خلال المواعيد المحددة لتجنب الضغط على المنصة الإلكترونية.



رابط تقديم كلية الشرطة 2026

أكدت وزارة الداخلية أن جميع إجراءات التسجيل تتم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث يقوم الطالب بإدخال بياناته الشخصية والتعليمية، ثم سداد الرسوم إلكترونيًا، واختيار موعد اختبار القدرات، وطباعة بطاقة التردد المزودة بالباركود.

كما يستطيع المتقدم متابعة جميع نتائج الاختبارات ومواعيد المراحل التالية من خلال حسابه الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الأكاديمية إلا في الموعد المحدد له.

وتعد هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة واحدة من أبرز مميزات تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026، لما توفره من سرعة ودقة وشفافية.

شروط تقديم كلية الشرطة بعد حقوق

يستطيع خريجو كليات الحقوق التقديم ضمن التخصصات التي تحددها وزارة الداخلية عند الإعلان الرسمي عن احتياجات قسم الضباط المتخصصين، بشرط استيفاء جميع الشروط العامة للقبول، وفي مقدمتها السن، واللياقة الطبية، واختبارات السمات، والقدرات، والاختبارات النفسية والرياضية.

كما يخضع المتقدمون من خريجي الحقوق لنفس منظومة الاختبارات الإلكترونية والفحوص الطبية المطبقة على باقي المتقدمين، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للقبول.

تقديم كلية الشرطة لحملة الماجستير

أتاحت وزارة الداخلية فرصة مميزة أمام الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين.

ويجوز قبول الحاصلين على درجة الماجستير حتى سن 30 عامًا، بينما يسمح للحاصلين على الدكتوراه بالتقديم حتى سن 35 عامًا.

ويحصل المقبولون بعد التخرج على رتب تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية؛ حيث يعين الحاصل على الماجستير برتبة نقيب، بينما يعين الحاصل على الدكتوراه برتبة رائد، بالإضافة إلى إمكانية استكمال الدراسات العليا داخل أكاديمية الشرطة.

ويمثل ذلك أحد أهم المزايا التي دفعت الكثيرين للبحث عن تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026 خلال الأيام الأخيرة.

المستندات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة

ويتعين على المتقدمين إحضار نموذج طلب الالتحاق بعد ملء بياناته، مصحوباً بأصل شهادة المؤهل أو بيان درجات معتمد، وشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، بجانب 4 صور شخصية.

مصاريف أكاديمية الشرطة للضباط المتخصصين

لم تعلن وزارة الداخلية حتى الآن عن قيمة مصروفات الدراسة الخاصة بقسم الضباط المتخصصين للدفعة الجديدة، ويتم إعلانها ضمن التعليمات الرسمية عقب بدء إجراءات القبول.

وفي المقابل، يحصل الطالب المقبول طوال فترة الدراسة على مكافأة شهرية تعادل المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الذي يحمله، كما يتمتع بعد التخرج بمنظومة متكاملة من الخدمات الطبية والاجتماعية والرياضية والثقافية التي تقدمها هيئة الشرطة.

الدليل الإجرائي للتقديم وخطوات التنفيذ

وأعلن رئيس أكاديمية الشرطة عن الدليل الإجرائي الكامل والخطوات التنفيذية المنظمة لـ تقديم كلية الشرطة 2026 .

وحددت الأكاديمية البوابة رقم 5 بمقرها بالتجمع الخامس كمنفذ وحيد لدخول الطلاب لإجراء الاختبارات، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً طوال فترة التقديم المقررة.

وتبدأ أولى خطوات التقديم لوجستياً عبر المنصة الرقمية لوزارة الداخلية؛ حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته الأساسية وتدقيقها إلكترونياً عبر الربط المباشر مع قطاع الأحوال المدنية للتأكد من السن والبيانات الشخصية.

وعقب استكمال تسجيل المؤهل التعليمي ورقم الجلوس، والموافقة على الإقرار الإلكتروني، يتوجه الطالب لسداد الرسوم عبر وسائل الدفع الرقمية.

وتتيح المنظومة للطالب اختيار موعد أداء اختبار القدرات من بين ثلاثة أيام متاحة، ليتوجه بعدها لطباعة بطاقة التردد الذكية المزودة بـ "باركود" خاص به.

اختبارات القبول في كلية الشرطة 2026

وعلى صعيد اختبارات القبول، استحدثت الأكاديمية اختباري:

"اللغة الأجنبية".

"نظم المعلومات".

واللذين يتم إجراؤهما عبر الحاسب الآلي لمواكبة التطورات الأمنية المعاصرة.

وتضم منظومة القبول:

اختبارات القدرات المعلوماتية.

المقاس.

القوام لتناسب الطول مع الوزن.

الكشف الطبي.

الكشف النفسي.

كشف السمات.

اختبار المعلومات العامة عن مصر.

ويختتم الطلاب المتقدمون مراحل الاختبارات بالخضوع إلى:

الاختبار الرياضي.

الكشف الطبي المتقدم، الذي يشمل فحوصات تخصصية دقيقة، مثل: رسم المخ. وظائف الكبد. وظائف الكليتين. التحاليل الطبية الشاملة.



وذلك لضمان اختيار أفضل العناصر المؤهلة للخدمة الأمنية.

موقع كلية الشرطة

حددت أكاديمية الشرطة البوابة رقم 5 بالتجمع الخامس كمقر وحيد لاستقبال الطلاب خلال فترة الاختبارات، بداية من الساعة السادسة صباحًا.

كما استحدثت الأكاديمية نظام البصمة البيومترية للوجه والأصابع، لضمان التحقق الكامل من هوية المتقدم طوال مراحل الاختبارات المختلفة.



وتشمل اختبارات القبول:

اختبار القدرات.

اختبار اللغة الأجنبية.

اختبار نظم المعلومات.

اختبار المقاس والقوام.

الكشف الطبي.

الكشف النفسي.

اختبار السمات.

اختبار المعلومات العامة.

الاختبار الرياضي.

الكشف الطبي المتقدم.

وفي نهاية جميع المراحل، يمثل الطالب أمام لجنة الاختيار "كشف الهيئة" التي تتولى المفاضلة النهائية بين المتقدمين وفقًا للقانون.

ويعد تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026 فرصة مهمة أمام خريجي الجامعات الراغبين في الالتحاق بهيئة الشرطة، خاصة مع التوسع في التخصصات المطلوبة، واعتماد منظومة إلكترونية حديثة للتقديم والاختبارات، إلى جانب الحوافز الوظيفية والمزايا التي يحصل عليها الضباط المتخصصون بعد التخرج، بما يعزز من فرص استقطاب الكفاءات العلمية لخدمة المنظومة الأمنية في مصر.