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حياة المواطنين وأمنهم خط أحمر.. تفاصيل الاجتماع الطارئ لوزير النقل في «محلة روح»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حياة المواطنين وأمنهم خط أحمر.. تفاصيل الاجتماع الطارئ لوزير النقل في «محلة روح»

وزير النقل
وزير النقل
حسام الفقي
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عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً موسعاً طارئاً بمحطة محلة روح بطنطا، مع رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحضور مهندسي تجديدات السكة ومسؤولي التدريب والتشغيل؛ وذلك لمتابعة الأسباب الفنية المتعلقة بواقعة خروج إحدى عربات أحد القطارات عن القضبان في أثناء دخوله محطة «محلة روح»، والوقوف على الإجراءات الفورية التي تم اتخاذها، وبحث التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.


أسباب الواقعة وتحقيق شامل 

واستمع الوزير، خلال الاجتماع، إلى تقرير مبدئي من اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على أسباب الواقعة، موجهاً بسرعة الانتهاء من التحقيق الشامل، وتحديد الأسباب والمسؤوليات بكل دقة وشفافية، وموافاته بالتقرير النهائي بصورة عاجلة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

كما تابع وزير النقل الموقف الحالي للخطة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة عربات السكك الحديدية، واستعرض خطط الصيانة والتجديدات بمختلف خطوط الشبكة، ومن بينها قطاع وسط الدلتا، بما يشمل المسافات والخطوط التي تم الانتهاء من تجديدها وصيانتها، والأعمال الجاري تنفيذها، والخطط المستقبلية لتجديد ورفع كفاءة مختلف خطوط شبكة السكك الحديدية.

ووجّه الوزير بموافاته بتقارير عاجلة ودورية تتضمن الموقف التنفيذي الشامل لأعمال تجديدات السكة والصيانة على مختلف الخطوط، ونسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة الأعمال، وعدم السماح بأي تراخٍ أو تأخير في تنفيذ برامج الصيانة والتجديد وفقاً للمعايير الفنية المحددة.

وأصدر وزير النقل تعليمات حاسمة إلى كل قيادات الهيئة والمهندسين والفنيين والعمال وجميع طوائف التشغيل، بضرورة الالتزام الكامل والدقيق بإجراءات ومعايير السلامة والأمان، مؤكداً أن حياة المواطنين وأمنهم خط أحمر لا يقبل أي تهاون أو تقصير، وأن الحفاظ على أرواح الركاب يأتي في مقدمة أولويات منظومة العمل بالسكك الحديدية.

كما وجّه بتكثيف أعمال الصيانة الوقائية باستخدام ماكينات صيانة السكة، وتكليف فرق المرور والتفتيش الفني بتنفيذ جولات دورية ومفاجئة على مدار الساعة لمتابعة الحالة الفنية للخطوط والإشارات والتحاويل، والتأكد المستمر من كفاءتها وسلامتها التشغيلية، بما يضمن أعلى معدلات الأمان وانتظام حركة القطارات.

وأكد الوزير أن تطوير منظومة السكك الحديدية لا يقتصر على تحديث القطارات والجرارات فقط، بل يرتكز في المقام الأول على بنية تحتية آمنة وقوية ومنظومة تشغيل منضبطة، مشدداً على أنه لن يُسمح بأي تقصير في أعمال الصيانة والتجديدات أو في تطبيق إجراءات السلامة والأمان، وستتم محاسبة كل مسؤول يثبت إهماله أو تقصيره بكل حسم، حفاظاً على أرواح الركاب وسلامة المرفق.

وفي إطار دعم العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لسلامة وكفاءة التشغيل،أكد وزير النقل ضرورة استكمال إجراءات تعيين الكوادر من التكنولوجيين والفنيين الذين تم التصديق على تعيينهم، بما يسهم في دعم مختلف طوائف التشغيل بالعناصر المؤهلة، مع تنفيذ برامج تدريب فني مكثفة للملتحقين بالوظائف المختلفة بالسكك الحديدية، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة على الانضباط والإنتاج.

كما شدد على استمرار تأهيل وتدريب العناصر الحالية، والتوسع في تطبيق برامج التدريب التحويلي وفقاً لاحتياجات التشغيل، مع مواصلة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل حزم وعدالة، بما يضمن رفع مستوى الأداء وترسيخ ثقافة الانضباط والمسؤولية والالتزام الكامل بمعايير السلامة وكذلك التأكيد على الاهتمام بتدريب السائقين على تنظيم السرعة أثناء دخول المحطات

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير النقل على استمرار حالة الاستنفار ورفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتكثيف جهود الصيانة والمتابعة والتفتيش، والعمل على مدار الساعة لرفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات السلامة والأمان على مختلف خطوط الشبكة، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنضبطة لجمهور الركاب.

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل محطة محلة روح محلة روح بطنطا الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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