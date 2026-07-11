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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل بيع السجائر في السوبر ماركت حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

حكم بيع السجائر
حكم بيع السجائر
عبد الرحمن محمد
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أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من طه عبد الكافي من محافظة المنيا، حول حكم بيع السجائر داخل السوبر ماركت، وما إذا كان الدخل الناتج عنها فيه حرمانية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، أن الإنسان ما دام ليس في ضرورة إلى هذه التجارة أو هذا البيع، فالأولى له أن يتركه ويبتعد عنه، لأن السجائر ثبت ضررها على الصحة.

وأشار إلى قول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدًا أن كل ما يؤدي إلى تلف الصحة أو الإضرار بالإنسان فإن الشرع الشريف ينهى عنه، حرصًا على مصلحة الإنسان.

وأضاف أن من استطاع أن يبتعد عن هذا الأمر فليفعل، وأن يبحث عن مصدر رزق آخر حلال طيب، بعيد عن كل ما فيه شبهة أو ضرر.

وشدد على أن الابتعاد عن مثل هذه الأمور ما دام الإنسان قادرًا هو الأقرب للتقوى، وأن الله يبارك في الرزق الحلال.

هل يجوز قضاء صلاة العشاء في الصباح؟ 

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أداء الصلاة في وقتها المحدد شرعًا هو الأصل الذي يجب على المسلم الالتزام به، مشددًا على أنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها دون عذر معتبر.

وأوضح وسام، خلال لقائه بالبث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال ورد إليه من إحدى المتابعات تقول فيه: «نمت عن صلاة العشاء ولم أصلها، فهل أقضيها قبل صلاة العشاء في اليوم التالي أم متى أصليها؟»، أن الواجب كان عليها أن تبادر بأداء صلاة العشاء فور استيقاظها من النوم، ثم تصلي بعدها صلاة الفجر إذا كان وقتها قد دخل، لأن قضاء الصلاة يكون بمجرد التذكر أو الاستيقاظ.

وأضاف أنه في حال لم تقم بقضائها فور الاستيقاظ، فإنه يجوز لها أن تصليها قبل صلاة العشاء في اليوم التالي أو حتى بعدها، موضحًا أن قضاء الصلاة يظل واجبًا في ذمة المسلم حتى يؤديها.
 

هل يجوز قضاء صلاة العشاء في الصباح السجائر أمين الفتوى حكم بيع السجائر

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