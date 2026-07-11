قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التقديم في كلية الشرطة 2026 .. الشروط والفئات وموعد التسجيل
تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن
سيارة ريد بول RB17 تستعد للظهور.. بسعر لا يصدق
حصيلة مأساوية تتفاقم.. ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا المزدوج إلى 4333
روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور
محمد هاني يكشف كواليس الهدف العكسي: شعرت بصدمة كبيرة وأنا ارتدي قميص منتخب مصر
حسام حسن : قلت على ميسي رقم 10 لهذا السبب
بعد الفحص الطبي الأخير.. ترامب : صحتي ممتازة وكل شيء سليم
رغم إصابته مع بلجيكا.. كورتوا يطمئن ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد
محمد هاني: عقلية الفوز سر ظهور منتخب مصر بشكل مختلف في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد الفحص الطبي الأخير.. ترامب : صحتي ممتازة وكل شيء سليم

ترامب
ترامب
القسم الخارجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حالته الصحية "ممتازة"، مشيرًا إلى أن نتائج أحدث فحص طبي خضع له جاءت مطمئنة، وأن جميع المؤشرات الطبية أظهرت عدم وجود أي مشكلات صحية تستدعي القلق.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، إن الأطباء أبلغوه بأن صحته "ممتازة"، مضيفًا: "كل شيء سليم، وأشعر بأنني في حالة جيدة جدًا"، وذلك في أعقاب الفحص الطبي الدوري الذي أجراه مؤخرًا.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل الاهتمام المتزايد بالحالة الصحية لقادة الدول، لا سيما مع تقدمهم في العمر، حيث تحظى نتائج الفحوص الطبية الرئاسية بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام والرأي العام، باعتبارها جزءًا من تقييم قدرة الرئيس على أداء مهامه.

ولم يقدم ترامب خلال تصريحاته تفاصيل إضافية بشأن الفحوص التي خضع لها أو المؤشرات الطبية التي تم تقييمها، مكتفيًا بالتأكيد على أن نتائجها كانت إيجابية وأن الأطباء أكدوا تمتعه بصحة جيدة.

وتحرص الإدارات الأمريكية عادة على الإعلان عن نتائج الفحوص الطبية السنوية للرئيس، في إطار تعزيز الشفافية بشأن الحالة الصحية لقائد البلاد، مع نشر تقارير طبية تتضمن معلومات عن المؤشرات العامة مثل القلب، وضغط الدم، والوزن، والقدرات البدنية والإدراكية، وفق ما تقرره الفرق الطبية المشرفة.

وكان ترامب قد أكد في مناسبات سابقة أنه يتمتع بصحة جيدة وقدرة عالية على ممارسة مهامه، فيما كانت التقارير الطبية الصادرة عن البيت الأبيض خلال فترات رئاسته تشير إلى تمتعه بحالة صحية تسمح له بأداء واجباته الرئاسية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه ترامب نشاطه السياسي وجدول أعماله المكثف، وسط متابعة إعلامية مستمرة لتحركاته وتصريحاته، خاصة في ظل التطورات السياسية الداخلية والخارجية التي تشهدها الولايات المتحدة.

ولم يصدر، حتى وقت إعداد هذا التقرير، البيان الطبي الكامل الخاص بالفحص الأخير، كما لم يكشف الفريق الطبي عن تفاصيل إضافية تتعلق بنتائج التحاليل أو التقييمات السريرية، إلا أن تصريحات ترامب أكدت أن نتائج الفحص جاءت مطمئنة وأنه لا يعاني من أي مشكلات صحية مؤثرة.

وتبقى الأنظار متجهة إلى أي تقرير طبي رسمي قد يصدر لاحقًا، والذي من المتوقع أن يتضمن مزيدًا من التفاصيل حول نتائج الفحص والحالة الصحية العامة للرئيس الأمريكي.
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفحص الطبي قدرة الرئيس المؤشرات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

عدد سكان مصر

خلال 63 يوماً.. مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها

إنفانتينو

ستبقى لفترة طويلة.. إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد كأس العالم

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

ترشيحاتنا

الدواجن

بورصة الدواجن اليوم| عروض وتخفيضات على الفراخ والبانية.. والبلدي يسجل 100 جنيه

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار والريال السعودي والعملات اليوم الخميس

بالصور

روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور

أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.

نقيب الأطباء البيطريين السابق يكشف سر خروج الثعابين إلى شوارع ومنازل المواطنين

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

الضحك دون سبب واضح.. إليك الأعراض المصاحبة وطرق العلاج

الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية
الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية
الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة التفحيط بالسيارات في السعودية

التفحيط
التفحيط
التفحيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد