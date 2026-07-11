بعد الفحص الطبي الأخير.. ترامب : صحتي ممتازة وكل شيء سليم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حالته الصحية "ممتازة"، مشيرًا إلى أن نتائج أحدث فحص طبي خضع له جاءت مطمئنة، وأن جميع المؤشرات الطبية أظهرت عدم وجود أي مشكلات صحية تستدعي القلق.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، إن الأطباء أبلغوه بأن صحته "ممتازة"، مضيفًا: "كل شيء سليم، وأشعر بأنني في حالة جيدة جدًا"، وذلك في أعقاب الفحص الطبي الدوري الذي أجراه مؤخرًا.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل الاهتمام المتزايد بالحالة الصحية لقادة الدول، لا سيما مع تقدمهم في العمر، حيث تحظى نتائج الفحوص الطبية الرئاسية بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام والرأي العام، باعتبارها جزءًا من تقييم قدرة الرئيس على أداء مهامه.

ولم يقدم ترامب خلال تصريحاته تفاصيل إضافية بشأن الفحوص التي خضع لها أو المؤشرات الطبية التي تم تقييمها، مكتفيًا بالتأكيد على أن نتائجها كانت إيجابية وأن الأطباء أكدوا تمتعه بصحة جيدة.

وتحرص الإدارات الأمريكية عادة على الإعلان عن نتائج الفحوص الطبية السنوية للرئيس، في إطار تعزيز الشفافية بشأن الحالة الصحية لقائد البلاد، مع نشر تقارير طبية تتضمن معلومات عن المؤشرات العامة مثل القلب، وضغط الدم، والوزن، والقدرات البدنية والإدراكية، وفق ما تقرره الفرق الطبية المشرفة.

وكان ترامب قد أكد في مناسبات سابقة أنه يتمتع بصحة جيدة وقدرة عالية على ممارسة مهامه، فيما كانت التقارير الطبية الصادرة عن البيت الأبيض خلال فترات رئاسته تشير إلى تمتعه بحالة صحية تسمح له بأداء واجباته الرئاسية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه ترامب نشاطه السياسي وجدول أعماله المكثف، وسط متابعة إعلامية مستمرة لتحركاته وتصريحاته، خاصة في ظل التطورات السياسية الداخلية والخارجية التي تشهدها الولايات المتحدة.

ولم يصدر، حتى وقت إعداد هذا التقرير، البيان الطبي الكامل الخاص بالفحص الأخير، كما لم يكشف الفريق الطبي عن تفاصيل إضافية تتعلق بنتائج التحاليل أو التقييمات السريرية، إلا أن تصريحات ترامب أكدت أن نتائج الفحص جاءت مطمئنة وأنه لا يعاني من أي مشكلات صحية مؤثرة.

وتبقى الأنظار متجهة إلى أي تقرير طبي رسمي قد يصدر لاحقًا، والذي من المتوقع أن يتضمن مزيدًا من التفاصيل حول نتائج الفحص والحالة الصحية العامة للرئيس الأمريكي.

