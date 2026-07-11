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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال ترفع علم مالطا

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي
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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( HELLAS DIANA  ) والتى ترفع علم مالطا و يبلغ طولها 299 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ حوالى 72326 طن من الغاز المسال    ، بعد تراكيها بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER )  لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز ( UGDC  ) .


وقد أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11900 طن تشمل : 2850 طن يوريا و 3986 طن كلينكر و 513 طن أسمنت و 4551 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28809 طن تشمل : 3540 طن ذرة و 8513 طن خردة و 12310 طن فول صويا و 485 طن خشب زان و 1995 طن ابلاكاش و 1966 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 544 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1669 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2961 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134281 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 72622 طنًا  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2716 حركة .
وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 3410 طن تشمل  خضروات و فواكه و مصنوعات معدنية و كابلات ألومنيوم و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد و موصلات و أوتوبيسات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا – بولندا – النمسا – التشيك - المجر - فرنسا – اسبانيا - السويد .
إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج ،  عمان - الامارات - الكويت – السعودية -  قطر –  البحرين .

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