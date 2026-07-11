برلماني: طفرة النقل البحري بميناء دمياط تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة

أكد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن تحقيق ميناء دمياط أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه يعد دليلًا واضحًا على نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للموانئ، بما يواكب المتغيرات العالمية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وقال إن النمو المستمر في مؤشرات الأداء داخل الميناء يعكس كفاءة منظومة التشغيل والإدارة، ويؤكد أن الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وزيادة حركة التجارة.

تطوير الموانئ

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات أصبحت واقعًا ملموسًا، بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة النقل في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث بمختلف الموانئ المصرية.

وأشار إلى أن ارتفاع حجم تداول البضائع العامة والمحواة يؤكد تنامي دور ميناء دمياط في خدمة التجارة الإقليمية والدولية، ويعزز من قدرته على جذب المزيد من الخطوط الملاحية والاستثمارات المرتبطة بقطاع النقل البحري.

دعم مشروعات تطوير الموانئ المصرية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار دعم مشروعات تطوير الموانئ المصرية سيعزز من مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية، وسيسهم في زيادة الإيرادات، ودعم الصادرات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.