رمزي صالح: مصطفى شوبير يملك شخصية استثنائية

أكد رمزي صالح، حارس مرمى الأهلي السابق، أن مصطفى شوبير يعد من أبرز حراس المرمى في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن ما يقدمه مع الأهلي ومنتخب مصر لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة امتلاكه شخصية قوية وعقلية احترافية ساعدتاه على التطور المستمر وتحمل الضغوط في أصعب المواقف.

وأوضح رمزي صالح، خلال تصريحاته عبر قناة “أون سبورت 1”، أن شخصية مصطفى شوبير ظهرت بوضوح منذ اللحظة الأولى التي شارك فيها بقميص الأهلي، حيث نجح في التعامل بثقة كبيرة مع المباريات المهمة، ولم يتأثر بحجم المسؤولية أو الضغوط الجماهيرية، وهو ما يعكس نضجه المبكر داخل المستطيل الأخضر.

وأشار إلى أن الحارس الشاب تمكن من إثبات نفسه سريعًا، واستغل كل فرصة حصل عليها، ليؤكد أنه يمتلك الإمكانات الفنية والذهنية التي تؤهله لحراسة مرمى فريق بحجم الأهلي، وهو ما جعله يحظى بثقة الأجهزة الفنية والجماهير.

تألق لافت في كأس العالم

وأشاد رمزي صالح بما قدمه مصطفى شوبير مع منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم، مؤكدًا أن الحارس أظهر هدوءًا كبيرًا في التعامل مع المباريات المصيرية، ونجح في التصدي للعديد من الكرات الصعبة، ليؤكد امتلاكه شخصية الحارس الكبير القادر على صناعة الفارق في اللقاءات الكبرى.

وأضاف أن ردود فعل مصطفى شوبير داخل الملعب كانت مميزة، سواء في التمركز أو سرعة اتخاذ القرار أو التعامل مع الضغوط، وهو ما يعكس تطور مستواه بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

دور حسام حسن في تطوره

واختتم رمزي صالح تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لعب دورًا مؤثرًا في تطور مصطفى شوبير، بعدما منحه الثقة الكاملة للمشاركة مع المنتخب، وهو ما ساعده على اكتساب المزيد من الخبرات والظهور بمستويات قوية.

وأكد أن استمرار الثقة في مصطفى شوبير سيمنحه فرصة أكبر لمواصلة التطور، مشددًا على أن الحارس يمتلك جميع المقومات التي تؤهله ليكون أحد أهم حراس المرمى في مصر خلال السنوات المقبلة، سواء مع الأهلي أو منتخب مصر