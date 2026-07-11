وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو مستجدات الأوضاع الراهنة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع بين الوزيران وذلك بحسب ما أفادت وسائل إعلام سعودية .

كما أكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

منذ قليل ؛ أشارت وكالة الأنباء السعودية واس إلى لقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.



ووفق الوكالة السعودية ؛ فقد جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها في عددٍ من المجالات.

كما بحث الجانبان عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.



وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.