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ناقد رياضي بعد استقبال الجماهير لمنتخب مصر: أقسم بالله بكيت من الفرحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي بعد استقبال الجماهير لمنتخب مصر: أقسم بالله بكيت من الفرحة

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعرب الناقد الرياضي خالد طلعت عن تأثره الشديد بالاستقبال الجماهيري الحاشد الذي حظيت به بعثة منتخب مصر عقب عودتها من المشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المشهد كان مؤثرًا إلى حد البكاء.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على "فيسبوك": "أقسم بالله أنا بكيت وأنا بتفرج على استقبال منتخب مصر اللي فرحنا وشرفنا ورفع راسنا.. والسؤال اللي في راسي: إزاي يا مصر بتعمليها إزاي؟"

وجاءت كلمات خالد طلعت تزامنًا مع عودة بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في كأس العالم 2026، حيث نجح المنتخب في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة عقب خسارة مثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في المونديال.

واختتم منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بأداء نال إشادة واسعة، بعدما تجاوز دور المجموعات لأول مرة في تاريخه، قبل أن يودع البطولة من دور الـ16 عقب خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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