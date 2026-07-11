هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟.. الحقيقة التي يجب أن تعرفها قبل تناوله

يعتقد كثير من الأشخاص أن إعادة تسخين الأرز قد تسبب التسمم الغذائي، لذلك يتجنب البعض تناول الأرز المتبقي من اليوم السابق. وفي المقابل، يرى آخرون أنه لا توجد أي مشكلة في تسخينه أكثر من مرة.

فما الحقيقة؟ وهل يكمن الخطر في إعادة التسخين نفسها، أم في طريقة حفظ الأرز بعد طهيه؟ يوضح خبراء سلامة الغذاء الإجابة.

هل إعادة تسخين الأرز تسبب التسمم الغذائي؟

أجاب على هذا السؤال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إذا تم حفظ الأرز وتسخينه بالطريقة الصحيحة. فالمشكلة ليست في عملية إعادة التسخين، وإنما في ترك الأرز المطهو خارج الثلاجة لفترة طويلة.

هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟

ويحتوي الأرز النيئ أحيانًا على بكتيريا تُعرف باسم Bacillus cereus، وهي قادرة على تكوين جراثيم تتحمل حرارة الطهي. وإذا تُرك الأرز المطهو في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، فقد تنمو هذه البكتيريا وتنتج سمومًا لا يمكن التخلص منها بإعادة التسخين.

لماذا قد يصبح الأرز غير آمن؟

هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟

بعد الانتهاء من طهي الأرز، تبدأ البكتيريا الموجودة في التكاثر إذا بقي في درجة حرارة الغرفة، خاصة خلال فصل الصيف.

ومع مرور الوقت، قد تنتج بعض أنواع البكتيريا سمومًا قد تسبب أعراضًا مثل:

الغثيان.

القيء.

الإسهال.

تقلصات وآلام البطن.

وتظهر هذه الأعراض عادة خلال ساعات من تناول الأرز الملوث.

الطريقة الصحيحة لحفظ الأرز

لتقليل خطر التسمم الغذائي، ينصح خبراء سلامة الغذاء باتباع الخطوات التالية:

تبريد الأرز بعد الطهي في أسرع وقت ممكن، ويفضل خلال ساعة إلى ساعتين كحد أقصى.

حفظه في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة.

عدم تركه خارج الثلاجة طوال الليل.

استهلاكه خلال يوم إلى ثلاثة أيام للحصول على أفضل جودة، مع الالتزام بإرشادات التخزين المناسبة.

كيف تعيد تسخين الأرز بأمان؟

يمكن إعادة تسخين الأرز بأكثر من طريقة، سواء في الميكروويف أو على الموقد أو باستخدام البخار، بشرط أن يسخن جيدًا حتى يصبح ساخنًا في جميع أجزائه.

كما يُفضل تقليب الأرز أثناء التسخين لضمان توزيع الحرارة بالتساوي.

هل يمكن إعادة تسخين الأرز أكثر من مرة؟

ينصح الخبراء بتجنب إعادة تسخين الأرز مرات متعددة، لأن تكرار تبريده وتسخينه يزيد من فرص نمو البكتيريا إذا لم تتم عملية الحفظ بشكل صحيح.

ولهذا، من الأفضل تقسيم الأرز إلى حصص صغيرة قبل حفظه، ثم تسخين الكمية التي سيتم تناولها فقط.

علامات تدل على أن الأرز يجب التخلص منه

لا تتناول الأرز إذا لاحظت:

رائحة غير طبيعية أو كريهة.

ظهور العفن.

تغيرًا واضحًا في اللون.

بقاءه خارج الثلاجة لساعات طويلة، خاصة في الأجواء الحارة.

وفي حال الشك في سلامته، يكون التخلص منه هو الخيار الأكثر أمانًا.

نصائح لتجنب التسمم الغذائي

للحفاظ على سلامة الطعام، يوصي الخبراء بما يلي: