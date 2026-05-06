قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يانيك فيريرا سبب إيقاف القيد رقم 16 للزمالك
الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا
الرئيس السيسي: أمن واستقرار سلطنة عمان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير النقل: تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل الشهر المقبل
زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات
أول ولادة طبيعية ببلاش .. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
7 حالات لإنهاء الخطوبة في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين| تعرف عليها
نقل النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري
مصر وقطر تكثفان التنسيق لخفض التصعيد الإقليمي ودعم المسار التفاوضي
علامات الحزن تسيطر على نجل هاني شاكر في جنازته
شاحنة الفول المجروش تكشف أخطر محاولة لتهريب آثار بالمليارات عبر نويبع.. تأجيل الحكم إلى 3 يونيو
دار الإفتاء: يجوز طلب الرزق والتجارة خلال الحج بهذه الشرط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطباء يحذرون: تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
أسماء عبد الحفيظ

يُعد الأرز من الأطعمة الأساسية على مائدة كل بيت تقريبًا، حيث يدخل في إعداد العديد من الوجبات اليومية، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن طريقة حفظ الأرز وتسخينه قد تحوله من طعام آمن إلى مصدر خطر يهدد الصحة. 

تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير 

تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير 

فقد حذر أطباء وخبراء تغذية من خطأ شائع يقع فيه البعض عند إعادة تسخين الأرز، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى التسمم الغذائي.

ما السر وراء خطورة الأرز المعاد تسخينه؟

الأرز في حالته النيئة قد يحتوي على نوع من البكتيريا يُعرف باسم Bacillus cereus، هذه البكتيريا قادرة على تكوين جراثيم تتحمل الحرارة، ما يعني أنها قد تبقى حية حتى بعد طهي الأرز.

المشكلة الحقيقية لا تبدأ أثناء الطهي، بل بعده، فعند ترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، تبدأ هذه البكتيريا في النمو وإنتاج سموم ضارة، والأخطر أن هذه السموم لا تتأثر بإعادة التسخين، حتى لو كان الأرز ساخنًا جدًا.

الطريقة الخاطئة التي يقع فيها الكثيرون

الخطأ الشائع الذي يحذر منه الأطباء يتمثل في:

  • ترك الأرز المطبوخ خارج الثلاجة لساعات طويلة
  • ثم وضعه في الثلاجة بعد أن يكون قد برد تمامًا
  • ثم إعادة تسخينه وتناوله في اليوم التالي

هذه الطريقة تمنح البكتيريا وقتًا كافيًا للتكاثر وإفراز السموم، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

أعراض التسمم الناتج عن الأرز

في حال تناول أرز ملوث، قد تظهر الأعراض خلال ساعات قليلة، ومن أبرزها:

  • قيء مفاجئ
  • إسهال
  • مغص وآلام في البطن
  • شعور بالغثيان

وعادة ما تكون الأعراض قصيرة المدى، لكنها قد تكون خطيرة على الأطفال وكبار السن أو أصحاب المناعة الضعيفة.

الطريقة الصحيحة لحفظ الأرز

لحماية نفسك وأسرتك، يجب اتباع خطوات بسيطة لكنها مهمة:

  • لا تتركي الأرز في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعة
  • قسّمي الأرز إلى كميات صغيرة ليسهل تبريده بسرعة
  • احفظيه في علبة محكمة داخل الثلاجة
  • لا تحتفظي به لأكثر من 24 ساعة

الطريقة الآمنة لإعادة التسخين

إذا كنتِ ترغبين في إعادة تسخين الأرز:

  • تأكدي من تسخينه جيدًا حتى يصبح ساخنًا جدًا
  • لا تعيدي تسخينه أكثر من مرة
  • تجنبي تناوله إذا لاحظتِ أي تغيير في الرائحة أو الطعم

نصائح مهمة لتجنب الخطر

  • لا تتركي الأرز في المطبخ طوال الليل
  • احرصي على تبريده بسرعة بعد الطهي
  • لا تعتمدي على إعادة التسخين كوسيلة لتعقيم الطعام
  • في حال الشك، من الأفضل التخلص من الأرز


ماذا يقول الأطباء؟

يؤكد الأطباء أن المشكلة ليست في الأرز نفسه، بل في طريقة التعامل معه بعد الطهي. فالحفاظ على قواعد النظافة والتخزين الصحيح يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالتسمم.

أطباء يحذرون الأرز تسخين الأرز بالطريقة تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير الأطعمة الأساسية الوجبات اليومية أعراض التسمم الناتج عن الأرز تسمم خطير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

ترشيحاتنا

صبا مبارك

صبا مبارك بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

أشرف زكي

أشرف زكي عن هاني شاكر: فقدنا قيمة إنسانية وفنية

فيلم اوراق التاروت

انتهاء أزمة فيلم أوراق التاروت مع الرقابة

بالصور

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أطباء يحذرون: تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد