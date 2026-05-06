أطباء يحذرون: تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

يُعد الأرز من الأطعمة الأساسية على مائدة كل بيت تقريبًا، حيث يدخل في إعداد العديد من الوجبات اليومية، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن طريقة حفظ الأرز وتسخينه قد تحوله من طعام آمن إلى مصدر خطر يهدد الصحة.

تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

فقد حذر أطباء وخبراء تغذية من خطأ شائع يقع فيه البعض عند إعادة تسخين الأرز، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى التسمم الغذائي.

ما السر وراء خطورة الأرز المعاد تسخينه؟

الأرز في حالته النيئة قد يحتوي على نوع من البكتيريا يُعرف باسم Bacillus cereus، هذه البكتيريا قادرة على تكوين جراثيم تتحمل الحرارة، ما يعني أنها قد تبقى حية حتى بعد طهي الأرز.

المشكلة الحقيقية لا تبدأ أثناء الطهي، بل بعده، فعند ترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، تبدأ هذه البكتيريا في النمو وإنتاج سموم ضارة، والأخطر أن هذه السموم لا تتأثر بإعادة التسخين، حتى لو كان الأرز ساخنًا جدًا.

الطريقة الخاطئة التي يقع فيها الكثيرون

الخطأ الشائع الذي يحذر منه الأطباء يتمثل في:

ترك الأرز المطبوخ خارج الثلاجة لساعات طويلة

ثم وضعه في الثلاجة بعد أن يكون قد برد تمامًا

ثم إعادة تسخينه وتناوله في اليوم التالي

هذه الطريقة تمنح البكتيريا وقتًا كافيًا للتكاثر وإفراز السموم، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

أعراض التسمم الناتج عن الأرز

في حال تناول أرز ملوث، قد تظهر الأعراض خلال ساعات قليلة، ومن أبرزها:

قيء مفاجئ

إسهال

مغص وآلام في البطن

شعور بالغثيان

وعادة ما تكون الأعراض قصيرة المدى، لكنها قد تكون خطيرة على الأطفال وكبار السن أو أصحاب المناعة الضعيفة.

الطريقة الصحيحة لحفظ الأرز

لحماية نفسك وأسرتك، يجب اتباع خطوات بسيطة لكنها مهمة:

لا تتركي الأرز في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعة

قسّمي الأرز إلى كميات صغيرة ليسهل تبريده بسرعة

احفظيه في علبة محكمة داخل الثلاجة

لا تحتفظي به لأكثر من 24 ساعة

الطريقة الآمنة لإعادة التسخين

إذا كنتِ ترغبين في إعادة تسخين الأرز:

تأكدي من تسخينه جيدًا حتى يصبح ساخنًا جدًا

لا تعيدي تسخينه أكثر من مرة

تجنبي تناوله إذا لاحظتِ أي تغيير في الرائحة أو الطعم

نصائح مهمة لتجنب الخطر

لا تتركي الأرز في المطبخ طوال الليل

احرصي على تبريده بسرعة بعد الطهي

لا تعتمدي على إعادة التسخين كوسيلة لتعقيم الطعام

في حال الشك، من الأفضل التخلص من الأرز



ماذا يقول الأطباء؟

يؤكد الأطباء أن المشكلة ليست في الأرز نفسه، بل في طريقة التعامل معه بعد الطهي. فالحفاظ على قواعد النظافة والتخزين الصحيح يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالتسمم.