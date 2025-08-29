لا تعيد تسخين الأرز .. خطر صامت في انتظارك

إعادة تسخين الأرز من العادات الشائعة في الكثير من المنازل، إلا أن خبراء التغذية حذروا من خطورة هذه الممارسة، إذ قد تؤدي إلى التسمم الغذائي من الأرز نتيجة نمو بكتيريا ضارة لا ينجح الطهي أو التسخين في القضاء عليها.

إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي

وبحسب تقرير لموقع Verywell Health، يحتوي الأرز غير المطبوخ غالبًا على بكتيريا تُسمى "باسيليوس سيريوس" (Bacillus cereus)، وهي قادرة على إنتاج أبواغ (هياكل بكتيرية) تستطيع النجاة حتى بعد الطهي.

وعند ترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، يمكن أن تنمو هذه الأبواغ وتنتج سموما مقاومة للحرارة، مما يجعل الأرز غير آمن حتى بعد إعادة التسخين.

مخاطر ترك الأرز خارج الثلاجة

تشير الدكتورة جينيفر كوينلان، أستاذة علوم التغذية في جامعة دريكسل بولاية فيلادلفيا، إلى أن ترك الأرز ليبرد في الهواء الطلق قبل وضعه في الثلاجة هو خطأ شائع يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

من جهتها، أوضحت أخصائية التغذية إيزابيل مابلز أن الأرز المطبوخ يبقى صالحًا للأكل فقط لمدة لا تتجاوز أربعة أيام عند حفظه في الثلاجة.

أما وزارة الزراعة الأميركية (USDA) فتوصي بعدم ترك أي نوع من الطعام خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، وضرورة استخدام حقيبة مبردة إذا تم حمل الأرز خارج المنزل.

كيف تتجنب التسمم الغذائي من الأرز؟

ـ تناول الأرز مباشرة بعد الطهي.

ـ وضع الأرز المطبوخ في الثلاجة سريعًا عند درجة حرارة 4.4 مئوية أو أقل.

ـ التخلص من الأرز إذا مرّ أكثر من 4 أيام على تخزينه.

أعراض التسمم الغذائي من الأرز

بحسب الدكتورة شيلا راستغي، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، يمكن أن يسبب التسمم الغذائي من الأرز أعراضًا مثل:

الغثيان

القيء

الإسهال

وتستمر هذه الأعراض عادة لمدة يوم أو يومين حتى يتخلص الجسم من السموم. وينصح الخبراء بشرب السوائل التي تحتوي على إلكتروليتات لتعويض فقدان المعادن، وتناول أطعمة خفيفة مثل الحساء بعد تحسن الحالة.