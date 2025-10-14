الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.. من السادة التالية أسماؤهم:
وذلك لمدة ثلاث سنوات - وهم :
ضياء يوسف رشوان أحمد رئيسا.
السفير / علاء الدين زكريا يوسف - نائبا للرئيس - وذلك اعتبارا من 1 / 1 / 2026.
الدكتورة ثريا أحمد البدوي محمد حامد - عضوا.
الدكتور / محمد فايز فرحات - عضوا.
نيفين محمد كامل عمر عضوا.
محمد عبد الحميد محمد فهمي - عضوا.
عبد المعطي أبو زيد عبد المعطي - عضوا.
