بمشاركة 99 شركة.. وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري بمعرض فروت لوجستيكا ببرلين

افتتح السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، الجناح المصري المشارك في المعرض الدولي للخضر والفاكهة "فروت لوجستيكا 2026" بالعاصمة الألمانية برلين، والذي يعد الحدث الأكبر عالمياً في قطاع التجارة الدولية للحاصلات الزراعية.

رافق الوزير خلال الافتتاح وفد رفيع المستوى ضم السفير محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة يمني عثمان نائب السفير، والوزير مفوض تجاري دكتورة مها زكريا، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في برلين.

​وأكد فاروق أن التواجد المصري في هذا المحفل الدولي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتعزيز التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، وتقديم الدعم الكامل لقطاع التصدير الزراعي المصري، مشيراً إلى أن الدولة تضع ملف "الأمن الغذائي" والتنافسية العالمية على رأس أولوياتها.

وأكد وزير الزراعة خلال تفقده الجناح المصري عقب الافتتاح، أن الصادرات الزراعية المصرية في عام 2025 قد حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة، بكمية إجمالية بلغت حوالي 9.5 مليون طن، كما بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حوالي 11.5 مليار دولار.

وأشار فاروق إلى أن السمعة الطيبة التي تتمتع بها الحاصلات الزراعية المصرية، خاصة البرتقال والبطاطس، تسمح لمصر بالمنافسة بقوة في "قلب أوروبا"، لافتا الى أن الوزارة تضع نصب أعينها: ضمان مطابقة كافة الشحنات لأعلى معايير الجودة والصحة النباتية العالمية، فضلا عن تعزيز ثقة الاسواق العالمية في العلامة التجارية المصرية كضمانة للجودة والأمان الصحي.

وأثنى الوزير على المشاركة الفعالة لنحو 99 شركة مصرية مشاركة في الجناح المصري، مؤكداً أن الدولة تعمل على تذليل كافة المعوقات الإجرائية واللوجستية أمام المصدرين، إضافة إلى فتح أسواق جديدة غير تقليدية مثل السوق الفيتنامي الذي فُتح مؤخراً أمام البصل والثوم، وسوق جمهورية الدومينيكان أمام الموالح والرمان.

وشدد وزير الزراعة على أهمية المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي، حيث يمثل المعرض نافذة حيوية، ليس فقط للتسويق، بل للاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية، لاسيما استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة سلاسل الإمداد الزراعية، التعرف على تكنولوجيات الزراعة الحديثة لتقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأعرب فاروق عن طموحه بأن يشهد عام 2026 ، المزيد من النمو في حجم الصادرات الزراعية المصرية، مع التركيز على التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصدير المواد الخام فقط، مما يوفر فرص عمل جديدة ويدعم الاقتصاد الوطني.

الجدير بالذكر أن الجناح المصري المشارك في معرض فروت لوجيستيكا، هذا العام، يضم 99 شركة من كبرى الشركات المنتجة والمصدرة للخضر والفاكهة والتمور، كما يعد المعرض منصة استراتيجية عالمية، حيث يشهد هذا العام مشاركة نحو 2600 عارض من 90 دولة، ويغطي مساحة تتجاوز 128 ألف متر مربع، كما يستقطب ما يقرب من 67 ألف زائر من 151 دولة، مما يجعله فرصة ذهبية للشركات المصرية لتعزيز تواجدها في الأسواق الأوروبية والعالمية وفتح قنوات تصديرية جديدة.

المحاصيل المصرية

​وتستمر فعاليات المعرض في الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2026، كما يركز الجناح المصري على استعراض جودة المحاصيل المصرية والتزامها بأعلى معايير سلامة الغذاء والجودة العالمية، بما يضمن استدامة نمو الصادرات الزراعية كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة.