بعد تجاوز الصادرات 11.5 مليار دولار.. وزير الزراعة في برلين لفتح أسواق مصرية جديدة

غادر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة صباح اليوم متوجهاً إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في فعاليات معرض "فروت لوجيستيكا 2026، والذي يُعد أضخم منصة تجارية عالمية لقطاع الحاصلات البستانية من الخضروات والفاكهة والمنتجات الطازجة، والمقرر انعقاده في الفترة من 4 إلى 6 فبراير الجاري.

وتأتي مشاركة الوزير ، في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز حضور المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، والبناء على النجاحات التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية، والتي سجلت أرقاماً غير مسبوقة في 2025 بتجاوزها حاجز 11.5 مليار دولار، للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع ممثلي كبرى الشركات العالمية والمستثمرين من بعض الدول في مجال التصنيع الزراعي والتعبئة، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية الزراعية الجديدة بمصر.

وسيتفقد "فاروق" أيضا الجناح المصري بالمعرض، الذي يضم نخبة من كبرى الشركات المصرية المصدرة، لتقديم الدعم الفني والسياسي للمنتج المصري وتسهيل نفاذه للأسواق الأوروبية والآسيوية.

وأكد وزير الزراعة، أن معرض "فروت لوجيستيكا" يمثل نافذة حيوية للاطلاع على أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الزراعة، والذكاء الاصطناعي في سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن السمعة الطيبة التي تتمتع بها المحاصيل المصرية، خاصة البرتقال والبطاطس، تجعلنا ننافس بقوة في قلب أوروبا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان مطابقة كافة الشحنات المصدرة لأعلى معايير الجودة والصحة النباتية العالمية، مما يعزز من ثقة المستهلك الأجنبي في العلامة التجارية المصرية.