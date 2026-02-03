قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة الممثلين تحذر الفنانين من أشخاص تدعي ارتباطها براديو مصر

أحمد إبراهيم

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا صحفيا تحذر فيه جميع الممثلين والعاملين بالوسط الفني من التعامل مع أشخاص تدعي ارتباطها بـ “راديو مصر”، وتروج لمشروعات فنية. 

وقالت النقابة في بيانها، أنها رصدت محاولات لاستغلال اسم «راديو مصر» في طلب مساهمات مالية من ممثلين تحت مسمى «باقات» تبدأ من مبالغ محددة تبدأ من 5000 الاف جنيه، وتزيد حسب حجم الدور، وهو ما يخالف القواعد المهنية والقانونية المعمول بها.

وأوضحت النقابة أن أي عمل فني إذاعي أو درامي لا بد أن يتم من خلال جهات إنتاج معتمدة وبعقود رسمية واضحة، وبالتنسيق الكامل مع النقابة والجهة الإذاعية صاحبة الاسم، مؤكدة أن تحصيل أموال من الممثلين مقابل أدوار يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

وطالبت نقابة المهن التمثيلية جميع أعضائها بعدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات أو الوعود غير الموثقة، وضرورة الرجوع إلى النقابة للتأكد من مشروعية أي عمل يُنسب إلى جهات رسمية أو إعلامية معروفة.

وأشارت النقابة فى بيانها بالتأكيد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جهة يثبت تورطها في استغلال اسم مؤسسات إعلامية كبرى أو الإضرار بأعضاء النقابة.

