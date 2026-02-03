الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها

أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم /الثلاثاء/، إن بلاده تدعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها وحقوقها المشروعة.

وأشار لين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إلى أن الولايات المتحدة شنت قبل شهر عملية عسكرية سافرة ضد فنزويلا، واعتقلت بالقوة الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

وأضاف لين أن "هذا الفعل الذي يتسم بالهيمنة انتهك القانون الدولي بشكل خطير، وشكل تعديا على سيادة فنزويلا، وهو ما يعرض السلام والاستقرار في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للخطر. والصين تعارض ذلك بشدة".

وأكد أن الصين ستعمل مع المجتمع الدولي للدفاع بحزم عن أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ الأساسية للعدالة الدولية والنزاهة الدولية.