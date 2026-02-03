قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

استخراج برنت تأمينات
استخراج برنت تأمينات
رشا عوني

يبحث الكثير من الشباب عن طريقة استخراج برنت تأمينات أول مرة وهو يعتبر من الأوراق الأساسية المطلوبة عند التعيين في وظيفة جديدة، حيث تطلب المؤسسات والشركات برنت تأميني للموظفين بشكل دوري وهو يسهل الاستعلام عن الرقم التأميني أونلاين عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية . 

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
2. اختيار الخدمة المطلوبة:

  • إذا كنت بحاجة إلى الرقم التأميني، اختر خدمة «الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي».
  • إذا كنت ترغب في معرفة مدد الاشتراك والأجور، اختر خدمة «الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات».

3. الضغط على «بدء الخدمة» للانتقال إلى الخطوة التالية.
4. إدخال البيانات الشخصية، مثل:

  • الرقم القومي.
  • اسم الأم الأول باللغة العربية.

5. إجراء التحقق الأمني بالضغط على خيار «أنا لست روبوت».
6. إرسال الطلب وانتظار ظهور البيانات المطلوبة على الشاشة.


الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت التأمينات 

لاستخراج برنت  تأمينات معتمد، يجب تجهيز المستندات التالية:

  • البطاقة الشخصية (الرقم القومي) سارية المفعول.
  • شهادة الميلاد (في حالة عدم توفر البطاقة الشخصية).
  • نسخة مطبوعة من البرنت الإلكتروني للاستعلام عن البيانات مسبقًا وتوفير الوقت.

استخراج برنت تأمينات اول مرة  

إذا كنت بحاجة إلى برنت تأميني مختوم ومعتمد، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

1. التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية تابع لمحل إقامتك.

2. تقديم طلب استخراج برنت تأمينات إلى الموظف المختص.

3. تسليم الأوراق المطلوبة

4. استلام البرنت التأميني المختوم في نفس اليوم أو خلال فترة قصيرة.

استخراج برنت تأمينات أونلاين 

يمكنك الاستعلام عن الرقم التأميني ومدد الاشتراك أونلاين عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولكن للحصول على برنت تأميني مختوم رسميًا (معتمد) للجهات الحكومية، يجب زيارة مكتب التأمينات الاجتماعية وتقديم الأوراق المطلوبة واستخراج برنت تأمينات من المكتب . 

استخراج برنت تأمينات إليكترونيا 

  • زيارة الموقع الرسمي للهيئة: قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط من هنا.
  • اختيار خدمة الاستعلام: اضغط على أيقونة "الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي" المتوفرة على الصفحة الرئيسية.
  • إدخال البيانات المطلوبة: أدخل الرقم القومي الخاص بك (14 رقمًا) والاسم الأول للأم باللغة العربية. تأكد من إدخال البيانات بدقة لتجنب الأخطاء.
  • تأكيد الهوية: اضغط على خيار "أنا لست روبوت" لتأكيد التحقق الأمني.
  • إرسال الطلب: بعد إدخال البيانات، اضغط على زر "إرسال الطلب"، وستظهر صفحة تحتوي على تفاصيل البرنت التأميني، بما في ذلك مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور المسجلة.
  • طباعة البرنت: يمكنك تحميل البرنت أو طباعته مباشرة للاستخدام المؤقت.

ويشار إلى أن البرنت الإلكتروني لا يُعتبر مستندًا رسميًا معتمدًا إلا إذا تم ختمه وتوقيعه من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمحل إقامتك، كما أوضحت الهيئة في بياناتها الرسمية.

