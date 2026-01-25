قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة المحمول: إلغاء إعفاءات الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10% وقد يزيد قريبا
طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية
عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026
الجيش السوري يتهم قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عمرو أديب: مصر غنية إنسانيا وبالبركة والرحمة والخير.. ومحدش بينام فيها من غير عشاء
هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر
خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس
ارحموا البلد.. أحمد موسى: إعلاميون خانوا الوطن في 25 يناير ويخربون مصر حتى اليوم
معارك لا تعد وشغف لم يتغير.. محمد هاني يحتفل بعيد ميلاده برسالة عن رحلته مع الأهلي
التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري والزمالك بالكونفدرالية
أخبار البلد

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
رشا عوني

يبحث المواطنون عن طريقة استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية حيث أصبح بإمكانك الآن استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي أونلاين عبر موقع وزارة الداخلية أو موقع مصر الرقمية، وهي خدمات إليكترونية وفرتها الحكومة للتسهيل على المواطنين والقيام ببعض الإجراءات عبر المنصات دون الحاجة للذهاب للسجل المدني.

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية2026

ولاستخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي، يمكن للمواطنين التوجه إلى مكاتب السجل المدني وشراء استمارة بدل فاقد، أو استخدام منصة وزارة الداخلية الإلكترونية لإتمام الإجراءات بشكل كامل عبر الإنترنت، مع دفع الرسوم إلكترونيًا واستلام البطاقة خلال 7 أيام عمل تقريبًا. ويشترط لاستخراج البطاقة إلكترونيًا أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة نفسه، مع ضرورة التوجه ورقيًا للسجل المدني إذا مر أكثر من 7 سنوات على صلاحية البطاقة القديمة.

شروط الحصول على البطاقة.. تكلفة عمل بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

رابط استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل

يمكن استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل)                    بكل سهولة عبر موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://moi.gov.eg/home/contact.

وبعد الدخول على الرابط المذكور يمكن استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل) بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة وسهلة.

خطوات استخراج بطاقة بدل فاقد إليكترونياً


- ادخل على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.. اضغط هنا
- إذا كنت مستخدمًا جديدًا، يجب عليك إنشاء حساب جديد عبر إدخال بياناتك الشخصية مثل الرقم القومي، الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، وإذا كان لديك حساب مسبق، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك.
- بعد تسجيل الدخول، اضغط على قائمة «الخدمات الخاصة بالقطاعات الحكومية».
- من بين الخدمات المتاحة، اختر خدمة «طلب بطاقة بدل فاقد للرقم القومي».
- أدخل جميع المعلومات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، تاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة.
- بعد إتمام إدخال البيانات، سيتم توجيهك إلى صفحة دفع الرسوم المطلوبة، ويمكنك سدادها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.
- بعد الانتهاء من عملية الدفع، سيتم إرسال البطاقة الشخصية الجديدة إلى عنوانك المسجل خلال بضعة أيام.

خطوات استخراج البطاقة الشخصية بدل فاقد مستعجل 2024 | الموجز
استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

هل يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم؟

نعم، يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم في مصر عبر خدمات الأحوال المدنية الفورية، خاصة من خلال منصة مصر الرقمية أو مراكز السجل المدني مع خدمة الاستعجال أو الحجز المسبق.

 وتتضمن الخطوات تقديم محضر فقد، ملء استمارة بيانات إلكترونية أو ورقية، سداد رسوم (قد تصل لـ 315 جنيهًا للخدمة المستعجلة)، وإتمام التصوير في السجل المدني، مع توفر خيار استلام من المنزل بتكلفة أعلى.  

رسوم بدل فاقد بطاقة الرقم القومي 2026


- فوري (من السيارة النموذجية): 800 جنيه (استلام في نفس الوقت).
- VIP إكسبريس: 515 جنيهاً (استلام خلال 30 دقيقة).
- عاجل: 125 جنيهاً (استلام خلال 3 أيام).
- عادي: 50 جنيهاً (استلام خلال 15 يوماً

