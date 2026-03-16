إزاى تعملى كحك العيد بـ30 جنيها بس؟

مع اقتراب عيد الفطر المبارك الشهير بعادات شراء الكحك و البسكويت .
ومع ارتفاع أسعار علب الكحك و البسكويت قبل العيد تبحث ربات البيوت عن طرق عمل الحم باقل تكلفة ممكنة.
لذا نقدم لك طريقة عمل الكحك الاقتصادية التى لا تتعدى ال ٣٠ جنيها.
ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيها
مكونات..
-2 كوب دقيق
-نصف كوب سمن أو زيت
-2 ملعقة سكر
-رشة ملح
-نصف ملعقة خميرة
-ماء دافئ للعجن
-سكر بودرة للتزيين (اختياري)
ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيها
1-فى وعاء عميق يتم خلط الدقيق مع السكر والملح والخميرة جيدًا.
2-تضاف السمن أو الزيت الساخن قليلًا على الدقيق ويتم التقليب حتى يتشربه تمامًا.
3-يضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة.
4-تترك العجينة لترتاح لمدة 30 دقيقة.
5-تشكل العجينة على هيئة كحك صغير أوأقراص حسب الرغبة.
6-ترص فى صاج وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.
7-بعد خروجها من الفرن يرش السكر البودرة على الوجه.