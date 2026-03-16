إزاى تعملى كحك العيد بـ30 جنيها بس؟

مع اقتراب عيد الفطر المبارك الشهير بعادات شراء الكحك و البسكويت .





ومع ارتفاع أسعار علب الكحك و البسكويت قبل العيد تبحث ربات البيوت عن طرق عمل الحم باقل تكلفة ممكنة.





لذا نقدم لك طريقة عمل الكحك الاقتصادية التى لا تتعدى ال ٣٠ جنيها.

ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيها



مكونات..

-2 كوب دقيق

-نصف كوب سمن أو زيت

-2 ملعقة سكر

-رشة ملح

-نصف ملعقة خميرة

-ماء دافئ للعجن

-سكر بودرة للتزيين (اختياري)



1-فى وعاء عميق يتم خلط الدقيق مع السكر والملح والخميرة جيدًا.



2-تضاف السمن أو الزيت الساخن قليلًا على الدقيق ويتم التقليب حتى يتشربه تمامًا.

3-يضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة.

4-تترك العجينة لترتاح لمدة 30 دقيقة.

5-تشكل العجينة على هيئة كحك صغير أوأقراص حسب الرغبة.

6-ترص فى صاج وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.

7-بعد خروجها من الفرن يرش السكر البودرة على الوجه.