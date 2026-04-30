ترامب : لا مانع لدي من مشاركة إيران في كأس العالم
عودة قوية | حدوتة شيرين مع فضل شاكر في دائرة الانتظار
ترامب : الإيرانيون يريدون إبرام صفقة معنا
اشتباكات عنيفة بين بروكسي ومسار إف سي بعد أزمة تحكيمية في دوري المحترفين
سيد الطيب ينتقد ضياء العوضي : دفعت 3 آلاف جنيه في الكشف ومبيردش على المرضى
محمد صلاح يستمتع بلحظات استجمام هادئة بعد غيابه عن المباريات للإصابة
نظام الطيبات ليس علاجا .. جمال شعبان يحذر المواطنين
19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة .. رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026
سحب 30 ألف لعبة من الأسواق في بريطانيا بسبب مادة مسرطنة.. ما القصة؟
لا سفر دون إخطار | تشريع جديد يحكم تنقل الأبناء بعد الطلاق
منحة العمالة غير المنتظمة 2026 .. صرف 1500 جنيه في هذا التوقيت
تكريما للملك تشارلز .. ترامب يرفع الرسوم الجمركية عن الويسكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

سحب 30 ألف لعبة من الأسواق في بريطانيا بسبب مادة مسرطنة.. ما القصة؟

صلصال
صلصال
أحمد أيمن

في تحرك عاجل لحماية الأطفال، شهدت الأسواق البريطانية حملة سحب واسعة طالت أكثر من 30 لعبة، بعد اكتشاف احتوائها على مادة الأسبستوس، التي تُعد من أخطر المواد المسرطنة. 

وجاءت هذه الخطوة عقب تحقيق صحفي كشف عن تلوث بعض منتجات رمال اللعب المتداولة داخل المتاجر.

سحب 30 ألف لعبة في بريطانيا 

بدأت الأزمة عندما تبين أن مجموعة من منتجات الأشغال اليدوية، التي تحتوي على رمال ملوّنة، قد تكون ملوثة بهذه المادة الخطرة، ما دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات سريعة وسحبها من الأسواق. 

ومع توسع التحقيقات، امتدت عمليات السحب لتشمل منتجات متنوعة، مثل الألعاب المطاطية القابلة للتمدد ومجموعات صناعة الشموع، والتي كانت تُباع في متاجر كبرى. 

التحقيق الذي فجّر القضية أظهر أن بعض طرق الاختبار المعتمدة سابقًا لم تكن دقيقة بما يكفي لاكتشاف كميات ضئيلة من الأسبستوس، وهو ما أدى إلى مرور منتجات ملوثة رغم حصولها على شهادات سلامة. 

لكن مع استخدام تقنيات فحص أكثر تطورًا، ظهرت المشكلة بوضوح، ما دفع الشركات والمصنعين إلى إعادة تقييم معايير الجودة. 

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، لوحظ ارتفاع ملحوظ في عمليات سحب المنتجات من الأسواق، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن وجود خلل في منظومة الرقابة على سلامة السلع، خاصة تلك الموجهة للأطفال. 

واعتبرت جهات معنية بحماية المستهلك أن ما يحدث يعكس ضعفًا في آليات المتابعة، مطالبة بتشديد الإجراءات الرقابية ومنع وصول أي منتجات خطرة إلى المتاجر أو المنصات الإلكترونية. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلة لم تقتصر على بريطانيا فقط، إذ سبق أن أدت منتجات مشابهة إلى اتخاذ إجراءات صارمة في دول أخرى مثل أستراليا ونيوزيلندا، شملت سحب المنتجات وإغلاق بعض المؤسسات التعليمية مؤقتًا. 

ما هي مادة الأسبستوس؟

الأسبستوس الأبيض هي مادة مقاومة للحريق ولا تزال يستخدم من قبل الشركات في الولايات المتحدة لتصنيع مكابح المركبات، وفقًا لوكالة حماية البيئة.

كما تستخدمه بعض شركات الكيماويات في صنع الكلور، الذي يستخدم بدوره في تنقية مياه الشرب، فضلا عن استخدامه في صناعة ألعاب الاطفال.

اكتسبت الحركة ضد الأسبستوس زخمًا في الثمانينيات، حيث بدأت المدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة بإزالتها من المباني وسط مخاوف صحية، حيث تتسبب هذه المادة في الإصابة بالسرطان.

في عام 1989، حاولت وكالة حماية البيئة حظر الأسبستوس بعد العثور على أدلة قاطعة على مخاطره، ولكن بعد مرور عامين، ألغت محكمة اتحادية هذا الحظر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

شقق الإسكان

19 ألف وحدة سكنية..تفاصيل طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين» 2026

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. نقل هشام جعفر وعددا من مسئولي التعليم الخاص من ديوان الوزارة للمديريات

ترشيحاتنا

بوستر حفل أصالة

أصالة تحيي حفلا غنائيا في الأردن .. 10 يوليو

عارفة عبد الرسول مع إنجى علي

أقدّم شخصية سيدة بركة في بني مزار .. ولم أشعر بتغيّر بعد وفاة زوجي .. ابرز تصريحات عارفة عبد الرسول في أسرار النجوم

شمس البارودي وحسن يوسف

شمس البارودي تفتح صندوق الذكريات وتستعيد مواقف من حياتها الأسرية وعلاقتها بشقيقاتها وأبنائها

بالصور

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

فيديو

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد