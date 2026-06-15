وزيرة الإسكان تتابع تسليمات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة وموقف أبراج العلمين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسؤولي شركة "إنكوم"، لمتابعة موقف التسليمات بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، وتنفيذ مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، الذي تنفذه شركة CSCEC الصينية، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة واستشاري المشروعين.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية تطبيق اشتراطات السلامة والحماية المدنية، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها بالمشروع واستدامة كفاءته التشغيلية على المدى الطويل، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية في منظومة التشغيل والصيانة بمنطقة الأعمال المركزية، في ضوء البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن.

وأضافت وزيرة الإسكان أن منطقة الأعمال المركزية تمثل أحد أبرز المشروعات العمرانية والتنموية التي تنفذها الدولة المصرية، وتعكس حجم الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، مشددة على أهمية الاستعداد المبكر لمرحلة التشغيل والإدارة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية والاستثمارية بالمشروع.

واستعرض الاجتماع تفاصيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، والتي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، تشمل 10 أبراج بأنشطة (إدارية – مكتبية – تجارية – خدمية)، بمساحات إجمالية تبلغ نحو 806 آلاف متر مربع، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، كما تم متابعة موقف 5 أبراج سكنية الاي تضم تضم نحو 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات إجمالية تبلغ 102 ألف متر مربع، وبارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بالإضافة إلى الأبراج الهلالية المكونة من 4 أبراج متصلة تضم أنشطة فندقية وتجارية وترفيهية وخدمية متنوعة، ويصل ارتفاعها إلى 64 متراً.

وفي هذا الإطار، تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الانتهاء من استلام 6 أبراج إدارية، وجارٍ استكمال إجراءات استلام باقي الأبراج الإدارية والسكنية، وفقًا للجدول الزمني المحدد والخطة المعتمدة.

كما تناول الاجتماع موقف البرج الأيقوني، الذي يُعد العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية وأطول برج في أفريقيا بارتفاع يقارب 400 متر، ويضم أنشطة متعددة تشمل الاستخدامات الفندقية والتجارية والإدارية. ويحتوي البرج على أحد الفنادق العالمية، إلى جانب وحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية متكاملة تضم العديد من الخدمات المخصصة لرجال الأعمال والخدمات الترفيهية والتجارية والفندقية، فضلاً عن 40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية تضم 52 شقة، و30 طابقاً للفندق تضم 183 غرفة، بإجمالي مسطحات تبلغ نحو 266 ألف متر مربع.

وأكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع ضرورة المتابعة المستمرة لموقف التسليمات والتشغيل بالمشروع، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري للمشروع.

كما اطلعت المهندسة راندة المنشاوي على معدلات التنفيذ بمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، ويشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، من بينها البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً مكوناً من 68 طابقاً بإجمالي مسطحات تبلغ 465 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر للبرج الواحد، مكونة من 56 طابقاً، بإجمالي مسطحات تبلغ 320 ألف متر مربع.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة لمختلف مراحل التنفيذ، مؤكدة أن مشروع أبراج الداون تاون يمثل إضافة نوعية لمدينة العلمين الجديدة ويعزز مكانتها كوجهة عمرانية وسياحية واستثمارية عالمية على ساحل البحر المتوسط.

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بمضاعفة معدلات الأداء، بما يضمن انتظام سير الأعمال وتحقيق المستهدفات التنفيذية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع المتابعة الدورية لموقف التنفيذ ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع.