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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات المرافق والطرق بالامتداد الشرقي لمدينة الفيوم الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات المرافق والطرق بالمنطقة الصناعية الثانية بالامتداد الشرقي لمدينة الفيوم الجديدة، والتي يجري تنفيذها في إطار خطة الدولة لتوفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات والمرافق، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المشروع يُعد أحد المشروعات الحيوية الداعمة للتنمية بالامتداد الشرقي للمدينة، حيث يستهدف تنفيذ بنية تحتية متكاملة للمنطقة الصناعية الثانية، تشمل مد شبكات مياه بأطوال إجمالية تصل إلى نحو 12 كم، وشبكات صرف صحي بأطوال تقارب 8 كم بأقطار مختلفة، إلى جانب تنفيذ شبكات طرق بأطوال إجمالية تصل إلى 12 كم، بما يخدم التوسعات العمرانية والصناعية بالمنطقة، ويتوافق مع رؤية الدولة في توفير بنية تحتية حديثة ومستدامة تدعم النمو العمراني والصناعي بمدينة الفيوم الجديدة.

وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي للأعمال ومعدلات الإنجاز بالمشروعات، حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكات المرافق مراحل متقدمة، كما يجري حاليًا فرش طبقات السن بالشوارع الرئيسية بالمنطقة الصناعية الثانية تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف طبقًا لأعلى المواصفات الفنية والمعايير الهندسية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مواصلة الجهود الميدانية للارتقاء بمستوى المرافق والخدمات وتوفير بيئة عمرانية وصناعية متكاملة بالمدن الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل، ويدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ بالمواقع المختلفة، والمتابعة اليومية للأعمال الجارية، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية والشركات المنفذة لضمان إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة. كما شددت على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات.

ومن جانبه، أكد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أن الأعمال تسير بالتوازي في مختلف قطاعات المشروع، في إطار خطة متكاملة تستهدف تسريع معدلات التنفيذ وتذليل أي معوقات قد تواجه الشركات المنفذة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، بما يضمن الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المقررة وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية بالمدينة.

الإسكان المجتمعات العمرانية المنطقة الصناعية الفيوم الجديدة

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