وزيرة الإسكان توجه بمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية في «بيت الوطن»

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع "بيت الوطن " بالامتداد الشرقي للمدينة، يرافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة.

وأكدت وزيرة الإسكان - خلال جولتها التفقدية اليوم السبت- أن مشروع "بيت الوطن" يُعد أحد المشروعات القومية المهمة التي أطلقتها الدولة لتوفير أراضٍ سكنية متميزة للمصريين العاملين بالخارج، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم، موضحة أن المشروع بمدينة القاهرة الجديدة يضم نحو 17 ألفا و555 قطعة أرض بمساحات متنوعة تم تخصيصها للمصريين العاملين بالخارج ومشروع "الأكثر تميزًا".

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن الأعمال الجارية في البنية التحتية والمرافق الأساسية تأتي في إطار خطة الدولة للإسراع بمعدلات التنمية داخل مشروع "بيت الوطن" ، وتهيئة مختلف المناطق لاستقبال السكان، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروع، بما يعزز مكانته كأحد أكبر مشروعات التنمية العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة، وأحد أبرز المشروعات الموجهة لخدمة المصريين بالخارج .

ووجهت وزيرة الإسكان بمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق المختلفة بالمشروع، بما يدعم معدلات التنمية العمرانية ويُسهم في تهيئة بيئة متكاملة للسكن والاستثمار، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من الأعمال. كما شددت على ضرورة الاستجابة لكافة طلبات المواطنين والاستماع إلى استفساراتهم والعمل على حلها، مع توضيح الإجراءات والخطوات المتخذة لتلبية احتياجاتهم أولًا بأول.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن المشروع يتمتع بموقع متميز شمال منطقة الامتداد بمدينة القاهرة الجديدة، حيث يحده طريق القاهرة - السويس من الشمال، والطريق الدائري الأوسطي من الجنوب الشرقي، كما يرتبط بامتداد محور محمد بن زايد المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي يعزز من جاذبيته الاستثمارية والتنموية.

وأضاف أن مشروع “بيت الوطن” يضم 8 أحياء سكنية، إلى جانب مناطق خدمية واستثمارية متنوعة، تشمل منطقة جنوب السويس، ومنطقة الألف فدان (الأوركيد)، ومنطقة 3-4 شمال الألف فدان، والمنطقة الخامسة بالألف فدان، ومنطقة 433 فدان شمال بيت الوطن، فضلًا عن شبكة من المحاور الرئيسية التي تربط مختلف مناطق المشروع.

وفي هذا الإطار، يواصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة تنفيذ واستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية، والتي تشمل شبكات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام والزراعة ورفع كفاءة المحاور الرئيسية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتشجيع الملاك على سرعة البناء والإقامة.

وأوضح مسئولو الجهاز أنه فيما يتعلق بأراضي المصريين العاملين بالخارج، والتي تشمل الأحياء من الأول إلى الخامس، وجزءًا من الحي السابع، ومنطقة 433 فدان شمال بيت الوطن، فإنها تضم 9 آلاف و926 قطعة أرض، وقد تم الانتهاء من أعمال ترفيقها بالكامل.

كما تم الانتهاء من ترفيق جميع أراضي مشروع "الأكثر تميزًا"، والتي تشمل الأحياء السادس والسابع والثامن، ومنطقة جنوب السويس، ومنطقة الألف فدان (الأوركيد)، ومنطقة 200 فدان بالحي الرابع، ومنطقة 3-4 شمال الألف فدان، والمنطقة الخامسة بالألف فدان، بإجمالي 6 آلاف و629 قطعة أرض.

وبذلك يصل إجمالي عدد قطع الأراضي التي تم الانتهاء من ترفيقها بالكامل بمشروع "بيت الوطن" إلى 17 ألفا و555 قطعة أرض، مع استمرار تنفيذ واستكمال أعمال المرافق والبنية التحتية بالمناطق المختلفة وفق البرامج الزمنية المحددة.