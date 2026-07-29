أحمد سعد يطلق أغنية كدا كدا مع ابنته جودي لأول مرة

كشف النجم أحمد سعد عن أغنيته الجديدة “كدا كدا ”، التي تجمعه بابنته جودي، بالتزامن مع انطلاق الحملة الترويجية لـ“الألبوم الإلكترو

الفيديو تم تصويره في بلجيكا، ومن إخراج حسام الحسيني.

وفكرته أن جودي تطالب والدها بالسماح لها بالغناء وتلح في طلبها و يبدأ أحمد في التخيل ماذا سيحدث لها لو وافقت و ذلك من خلال انطلاقهم في اماكن مختلفة و يلتقون مع اناس جدد و يقلبوا أي مكان يذهبوا إليه بطاقة إيجابية و فجأة يعود من خياله و يقول لها مستحيل أن تغني .”

وتُعد “كدا كدا إصدارًا صيفيًا يسبق إطلاق “الألبوم الإلكترو”، ثالث أجزاء سلسلة أحمد سعد الغنائية المكونة من خمس البومات، والمقرر طرحها على مراحل خلال عام 2026. ويقدم من خلال هذا الألبوم تجربة موسيقية جديدة تمزج بين الإيقاعات الإلكترونية العصرية وروحه الغنائية المعهودة، ضمن رؤية فنية مختلفة لموسم صيف 2026.

ومن المنتظر أن يواصل أحمد سعد الكشف عن مزيد من تفاصيل الألبوم خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لإطلاقه ضمن أحدث محطات مشروعه الموسيقي