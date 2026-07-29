منتخبات آسيا تبدأ استعداداتها لكأس العالم 2030

بدأت بالفعل استعدادات منتخبات جنوب شرق آسيا لكأس العالم، بعد أسابيع قليلة من فوز إسبانيا بلقب 2026.

انطلقت منافسات كأس آسيان في بنوم بنه، وخسرت كمبوديا، الدولة المضيفة، مباراتيها الافتتاحيتين أمام سنغافورة بنتيجة 2-1 وأمام إندونيسيا بنتيجة 5-1 ضمن المجموعة الأولى.

تضم البطولة التي تُقام كل عامين 10 منتخبات وطنية من المنطقة التي يبلغ تعداد سكانها 650 مليون نسمة، وهناك ما يشغل بال المدربين واللاعبين أكثر من مجرد الكأس المُتاحة في أواخر أغسطس.

مع بدء التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2030 العام المقبل، تُتاح الفرصة أمام منتخبات جنوب شرق آسيا القوية في كرة القدم، مثل إندونيسيا - المنتخب الوحيد من المنطقة الذي شارك في البطولة العالمية، عندما كان يُعرف باسم جزر الهند الشرقية الهولندية عام 1938 - وتايلاند وفيتنام، لبدء الاستعدادات مبكرًا.

استعدادات منتخبات آسيا

صرح رئيس اتحاد كرة القدم في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، خيف ساميث، بأن تأهل فريق آخر من المنطقة إلى كأس العالم بات في المتناول.

وقال: "أؤمن إيمانًا راسخًا بأن حلمنا المشترك برؤية دولة من جنوب شرق آسيا تتأهل لكأس العالم لكرة القدم بات أقرب إلى التحقق. لديّ ثقة تامة بأن جنوب شرق آسيا ستحجز مكانها على أكبر مسرح كروي، وعندما يحين ذلك الوقت، سيكون إنجازًا نفخر به جميعًا، عائلة آسيان الكروية".

وكانت إندونيسيا الأقرب من بين دول المنطقة للتأهل لكأس العالم 2026. ولم يسبق لها الفوز بكأس آسيان في 15 نسخة سابقة، رغم وصولها إلى النهائي ست مرات.

وفي يناير الماضي، عيّنت إندونيسيا جون هيردمان، المدرب الإنجليزي الذي قاد كندا إلى كأس العالم 2022 في أول مشاركة لها في كأس العالم منذ 36 عامًا، لتدريب المنتخب الوطني للرجال.

وبعد الفوز الكبير في المباراة الافتتاحية على كمبوديا، تواجه إندونيسيا تيمور الشرقية يوم الجمعة، تليها في الأسبوع المقبل مباراتان ضد فيتنام وسنغافورة.

وقال هيردمان قبل انطلاق البطولة: "كل يوم أستيقظ فيه، لا أفكر إلا في تأهل هذا الفريق لكأس العالم. هذا هو المكان الذي يجب أن أكون فيه، أريد أن أكون هنا عندما تخطو هذه البلاد هذه الخطوة".

وقد شرعت إندونيسيا في برنامج مكثف لتجنيس اللاعبين الأجانب المؤهلين لتمثيل المنتخب الوطني، ففي يوليو الماضي، حضر كل من ميتش بيكر ولوك فيكري، وهما لاعبان مولودان في أستراليا، مراسم منفصلة في جاكرتا ليصبحا مواطنين إندونيسيين.

وحضر إريك ثوهير، وزير الشباب والرياضة، المراسم برفقة بيكر البالغ من العمر 19 عامًا، والذي سجل ثلاثية (هاتريك) وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة في أول ظهور له في كأس الآسيان.

وقال ثوهير، الذي يرأس أيضًا الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم: "لدينا أهداف طموحة لدورة ألعاب جنوب شرق آسيا، ودورة الألعاب الآسيوية، والألعاب الأولمبية، وحتى كأس العالم. ومن خلال هذا التعاون، سنواصل تطوير الرياضة الإندونيسية ونرحب بكل من يستطيع رفع العلم الأحمر والأبيض بكل فخر".

يضع كيم سانج سيك، مدرب منتخب فيتنام حامل اللقب، نصب عينيه أيضًا كأس العالم.

وقال كيم، الذي مثّل كوريا الجنوبية في كأس العالم 2006: "شاهدنا خلال كأس العالم العديد من المباريات المثيرة، وقد أُعجبنا بها حقًا، شاهدنا البطولة مع اللاعبين، وكنا جميعاً نحلم بالمشاركة هنا يومًا ما".

ويملك منتخب تايلاند أفضل سجل في بطولة الآسيان بسبعة ألقاب. ويقع المنتخب التايلاندي في المجموعة الثانية إلى جانب ماليزيا ولاوس والفلبين وميانمار.

وقال أنتوني هدسون، الذي عُيّن مدرباً للفريق العام الماضي: "هناك ضغطٌ لسبب وجيه، وهو أن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين وقاعدة جماهيرية رائعة. أؤمن باللاعبين، وأعتقد أن الجماهير تستحق النجاح لأنها كانت تتوق إليه".

ويتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي. سيخوض الفائزان في نصف النهائي مباراتين فاصلتين يومي 22 و26 أغسطس.

بعد ذلك، ستتجه أنظار منتخبات إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام إلى كأس آسيا 2027، التي تنطلق في 7 يناير في المملكة العربية السعودية.