قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يفوز على ألانيا سبور التركي بهدفين ودِّيا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026
ليست سلعة.. بلاتر يفتح النار على مشروع الفيفا
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع ويتكوف جهود خفض التصعيد في المنطقة
نبيل فهمي: الاعتداءات المتكررة على السعودية والأردن تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسؤول
الجيش الإسرائيلي يقصف مسجداً في غزة بذريعة تخزين السلاح فيه
بعد تحرك البرلمان.. القانون يواجه بائعي السلع المغشوشة بعقوبات رادعة
كونكاكاف يفتح النار على الفيفا بسبب خطة إنفانتينو الاستثمارية
أسعار السجائر في مصر اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026.. آخر تحديث
القبض على طرفى مشاجرة في القاهرة
«شراكة مع القطاع الخاص للترفيق».. 5 قرارات عاجلة من مدبولي لتوفير الأراضي الصناعية
وزير الخارجية يؤكد لويتكوف رفض مصر استهداف دول الخليج والأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخبات آسيا تبدأ استعداداتها لكأس العالم 2030

كأس العالم
كأس العالم
مجدي سلامة
نتيجة الثانوية العامة 2026

بدأت بالفعل استعدادات منتخبات جنوب شرق آسيا لكأس العالم، بعد أسابيع قليلة من فوز إسبانيا بلقب 2026.

انطلقت منافسات كأس آسيان في بنوم بنه، وخسرت كمبوديا، الدولة المضيفة، مباراتيها الافتتاحيتين أمام سنغافورة بنتيجة 2-1 وأمام إندونيسيا بنتيجة 5-1 ضمن المجموعة الأولى.

تضم البطولة التي تُقام كل عامين 10 منتخبات وطنية من المنطقة التي يبلغ تعداد سكانها 650 مليون نسمة، وهناك ما يشغل بال المدربين واللاعبين أكثر من مجرد الكأس المُتاحة في أواخر أغسطس.

مع بدء التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2030 العام المقبل، تُتاح الفرصة أمام منتخبات جنوب شرق آسيا القوية في كرة القدم، مثل إندونيسيا - المنتخب الوحيد من المنطقة الذي شارك في البطولة العالمية، عندما كان يُعرف باسم جزر الهند الشرقية الهولندية عام 1938 - وتايلاند وفيتنام، لبدء الاستعدادات مبكرًا.

استعدادات منتخبات آسيا 

صرح رئيس اتحاد كرة القدم في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، خيف ساميث، بأن تأهل فريق آخر من المنطقة إلى كأس العالم بات في المتناول.

وقال: "أؤمن إيمانًا راسخًا بأن حلمنا المشترك برؤية دولة من جنوب شرق آسيا تتأهل لكأس العالم لكرة القدم بات أقرب إلى التحقق. لديّ ثقة تامة بأن جنوب شرق آسيا ستحجز مكانها على أكبر مسرح كروي، وعندما يحين ذلك الوقت، سيكون إنجازًا نفخر به جميعًا، عائلة آسيان الكروية".

وكانت إندونيسيا الأقرب من بين دول المنطقة للتأهل لكأس العالم 2026. ولم يسبق لها الفوز بكأس آسيان في 15 نسخة سابقة، رغم وصولها إلى النهائي ست مرات.

وفي يناير الماضي، عيّنت إندونيسيا جون هيردمان، المدرب الإنجليزي الذي قاد كندا إلى كأس العالم 2022 في أول مشاركة لها في كأس العالم منذ 36 عامًا، لتدريب المنتخب الوطني للرجال.

وبعد الفوز الكبير في المباراة الافتتاحية على كمبوديا، تواجه إندونيسيا تيمور الشرقية يوم الجمعة، تليها في الأسبوع المقبل مباراتان ضد فيتنام وسنغافورة.

وقال هيردمان قبل انطلاق البطولة: "كل يوم أستيقظ فيه، لا أفكر إلا في تأهل هذا الفريق لكأس العالم. هذا هو المكان الذي يجب أن أكون فيه، أريد أن أكون هنا عندما تخطو هذه البلاد هذه الخطوة".

وقد شرعت إندونيسيا في برنامج مكثف لتجنيس اللاعبين الأجانب المؤهلين لتمثيل المنتخب الوطني، ففي يوليو الماضي، حضر كل من ميتش بيكر ولوك فيكري، وهما لاعبان مولودان في أستراليا، مراسم منفصلة في جاكرتا ليصبحا مواطنين إندونيسيين.

وحضر إريك ثوهير، وزير الشباب والرياضة، المراسم برفقة بيكر البالغ من العمر 19 عامًا، والذي سجل ثلاثية (هاتريك) وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة في أول ظهور له في كأس الآسيان.

وقال ثوهير، الذي يرأس أيضًا الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم: "لدينا أهداف طموحة لدورة ألعاب جنوب شرق آسيا، ودورة الألعاب الآسيوية، والألعاب الأولمبية، وحتى كأس العالم. ومن خلال هذا التعاون، سنواصل تطوير الرياضة الإندونيسية ونرحب بكل من يستطيع رفع العلم الأحمر والأبيض بكل فخر".

يضع كيم سانج سيك، مدرب منتخب فيتنام حامل اللقب، نصب عينيه أيضًا كأس العالم.

وقال كيم، الذي مثّل كوريا الجنوبية في كأس العالم 2006: "شاهدنا خلال كأس العالم العديد من المباريات المثيرة، وقد أُعجبنا بها حقًا، شاهدنا البطولة مع اللاعبين، وكنا جميعاً نحلم بالمشاركة هنا يومًا ما".

ويملك منتخب تايلاند أفضل سجل في بطولة الآسيان بسبعة ألقاب. ويقع المنتخب التايلاندي في المجموعة الثانية إلى جانب ماليزيا ولاوس والفلبين وميانمار.

وقال أنتوني هدسون، الذي عُيّن مدرباً للفريق العام الماضي: "هناك ضغطٌ لسبب وجيه، وهو أن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين وقاعدة جماهيرية رائعة. أؤمن باللاعبين، وأعتقد أن الجماهير تستحق النجاح لأنها كانت تتوق إليه".

ويتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي. سيخوض الفائزان في نصف النهائي مباراتين فاصلتين يومي 22 و26 أغسطس.

بعد ذلك، ستتجه أنظار منتخبات إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام إلى كأس آسيا 2027، التي تنطلق في 7 يناير في المملكة العربية السعودية.

منتخبات آسيا كأس العالم 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

عياد رزق

عياد رزق: الرئيس السيسي حريص على تعزيز الشراكات الأفريقية وتحقيق التنمية بالقارة

النائب سامي نصر الله

صناعة البرلمان: التحول الرقمي في القطاع الصناعي يعزز الاستثمار ويقود الصناعة المصرية نحو آفاق أكثر تنافسية

مصطفى كشر

برلماني: المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين نقلة نوعية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

بالصور

صغرت 20 سنة .. سوسن بدر تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة

الدولار والريال السعودي بكام؟.. أسعار العملات الآن

أسعار العملات
أسعار العملات
أسعار العملات

الأسود ملك الألوان.. بشرى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

فيديو

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد