ثنائي الأرجنتين يستعينا بشركة تأمين لحراسة منازلهم في إنجلترا بعد أحداث كأس العالم

كشف تقارير الصحف الإنجليزية عن استعانة لاعبي الأرجنتين بشركة أمن لتأمين منازلهم في إنجلترا بسبب أحداث مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026 أمام الأسود الثلاثة

وأوضحت صحيفة ذا صن أن الثنائي ليساندرو مارتينيز وماك أليستر استعانا بشركة أمن خاصة لتأمين منزليهما في إنجلترا بعد فوز الأرجنتين على المنتخب الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم.

ويأتي ذلك خوفًا من أن تتعرض ممتلكاتهما للتخريب بسبب رفعهما لـ لافتة جزر الفوكلاند أرجنتينية التي تشهد صراع سياسي بين الارجنتين وأنجلترا.

فوكلاند .. التاريخ الذي يرفض الغياب

ورغم أن المباراة تُقام بعد أكثر من أربعة عقود على حرب جزر فوكلاند فإن القضية لا تزال حاضرة بقوة في الوجدان الأرجنتيني.

وتحولت جزر "مالفيناس" كما يسميها الأرجنتينيون إلى جزء من الخطاب الجماهيري قبل المباراة حتى إن النشيد الرسمي الذي أعدته الجماهير لبطولة كأس العالم الحالية حمل إشارة واضحة إلى حلم استعادة اللقب "من أجل مالفيناس ومن أجل دييجو ومن أجل الوداع الأخير لميسي".

لكن اللافت أن العديد من قدامى المحاربين الأرجنتينيين دعوا الجماهير إلى عدم خلط السياسة بالرياضة مؤكدين أن المنتخب لا يجب أن يتحمل أعباء قضية تاريخية تتجاوز كرة القدم.

وقال عدد من المشاركين في حرب فوكلاند إن مارادونا "ثأر" للأرجنتين بطريقته في مونديال 1986 وإن مواجهة 2026 يجب أن تبقى مباراة كرة قدم لا أكثر.