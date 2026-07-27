مدرب الأرجنتين للجماهير: آسف لأننا لم نمنحكم فرحة ومحاربونا قدموا كل شيء

وجه ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، رسالة مؤثرة إلى الجماهير عقب خسارة لقب كأس العالم أمام إسبانيا، مؤكدًا فخره بما قدمه اللاعبون طوال مشوار البطولة، رغم عدم التتويج باللقب.

ونشر سكالوني، عبر حسابه على "إنستجرام" رسالة قال فيها: "بعد أسبوع حافل امتزج فيه الحزن بالفرح، والدموع بالابتسامات، والقلق بالطمأنينة، والتوتر بالهدوء، أستطيع أخيرًا أن أجلس وأكتب بعض الكلمات."

وأضاف: "أشعر بالأسف فقط لأننا لم نتمكن من إهدائكم لقبًا جديدًا ومنحكم فرحة أخرى، فرحة كان من الممكن، ولو لبضعة أيام، أن تجعلكم تنسون كل اللحظات السيئة في الحياة."

وأكد المدير الفني للأرجنتين أن القيمة الحقيقية لفريقه لم تكن في الكأس فقط، بل في الروح التي أظهرها اللاعبون طوال المنافسات، موضحًا: "أريدكم أن تتذكروا ما حاولنا غرسه في هذه المجموعة من اللاعبين، محاربيّ، كما كنت أصفهم دائمًا."

وتابع: "الجهد، والرغبة، والإرادة، والإيمان بأننا قادرون على تحقيق ذلك، ورفض الاستسلام حتى في أصعب اللحظات، وتقديم كل ما لدينا حتى عندما لا يتبقى لدينا شيء، وتحمل سيل الانتقادات القاسية من أشخاص لا يعرفوننا، والحفاظ على رباطة الجأش، والإصرار على الاستمرار عندما تعجز الساقان عن الاستجابة… هذا هو اللقب الحقيقي."

وحرص سكالوني على توجيه الشكر إلى جميع أفراد بعثة المنتخب، قائلًا: "سأظل ممتنًا إلى الأبد لجهازي الفني، واللاعبين، وطاقم الاتحاد، ولكل من يعملون في صمت من أجل توفير كل سبل الراحة لنا، ولكل واحد منكم على الحب الذي منحتمونا إياه."

واختتم رسالته بملاحظة لاقت تفاعلًا واسعًا، قال فيها: "من يملك صديقًا أرجنتينيًا، فقد امتلك كنزًا."