حسام حسن ضمن قائمة أعداء الأرجنتين

كشفت قناة "تودو نوتيسياس" الأرجنتينية عن تقرير عن قائمة تضم 10 شخصيات عالمية اتهمتها القناة بـ"معاداة الأرجنتين"، عقب هزيمة المنتخب لنهائي كأس العالم أمام إسبانيا.

وذاعت قناة الجزيرة تقرير القناة الأرجنتينية والذي ضم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بالإضافة لشخصيات مثل الممثل الأمريكي صامويل إل. جاكسون، والإعلامي البريطاني بيرس مورجان وصانع المحتوى الأمريكي سبيد.

وأكدت القناة الأرجنتينية أن تلك الشخصيات المدرجة في القائمة قامت بمواقف وتصريحات أو محتوى اعتُبر معاديًا لمنتخب الأرجنتين حيث وصفتهم القناة بـ"أعداء الأرجنتين".