تطورات متسارعة.. الجيش السوداني يعزز تواجد قواته في شمال كردفان

تشهد الأوضاع الميدانية في السودان تطورات متسارعة، لا سيما في إقليم كردفان، وفق ما أفاد يه مراسل القاهرة الإخبارية.

وأضاف المراسل خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية أن الجيش السوداني يعزز حتى الآن قواته داخل الإقليم، وتحديدًا في ولاية شمال كردفان.



وأوضح أن هناك مقاطع مصورة أظهرت وجود جنود من الحركات المسلحة والقوات المشتركة إلى جانب الجيش السوداني بالقرب من الخطوط الأمامية، في وقت يواصل فيه الجيش عمليات المطاردة داخل الولاية، عقب استعادة مدينتي جبرة الشيخ وبارا.

ونوه أن مدينة بارا تُعد من المدن المهمة في إقليم كردفان، نظرًا لموقعها الاستراتيجي، إذ ترتبط بطريق يصلها بالعاصمة الخرطوم، وآخر يربطها بإقليم دارفور وبقية مناطق كردفان، وكانت تتحصن فيها الدعم السريع.



وتابع أن مدينة جبرة الشيخ التي استعادها الجيش السوداني والقوات المشتركة الداعمة له، كانت أيضًا من المواقع التي تتحصن فيها الدعم السريع، وتنطلق منها عملياتها باتجاه إقليم كردفان ومناطق أخرى في ولاية شمال كردفان.

وأشار إلى أن المعلومات المتوافرة تفيد أن الجيش السوداني عزز انتشاره في ولاية شمال كردفان، ويتقدم حاليًا نحو عدة مناطق باتجاه ولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق تقع غرب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان.



وذكر أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت حالة من الفرحة بين السودانيين عقب ما وصفوه بالتقدم الذي أحرزه الجيش في هذا المحور المهم، في ظل رؤية الجيش لأهمية دحر الدعم السريع من إقليم كردفان، باعتباره يمثل معبرًا إلى إقليم دارفور.



وأكد أن قوات الدعم السريع لا تزال موجودة في ولايتي غرب كردفان وجنوب كردفان، مع توقعات بتحركات إضافية للجيش السوداني خلال الساعات المقبلة.