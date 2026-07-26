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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الأطباء تخاطب وزير الصحة لسرعة إعلان حركة النيابات الأساسية لعام 2026

أرشيفية نقابة الأطباء
أرشيفية نقابة الأطباء
الديب أبوعلي

خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لسرعة إعلان نتيجة حركة نيابات الأطباء الأساسية لعام 2026، مؤكدة أن الحركة تشهد تأخرا غير مسبوق، رغم إغلاق باب التقدم لها منذ يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026.

وأوضحت النقابة، في خطابها، أن هذا التأخير يثير قلق الأطباء، خاصة بعد ما شهدته الفترة الأخيرة من تأخر في إجراءات حركة التكليف وما ترتب عليها من صعوبات في استلام بعض الأطباء لجهات تكليفهم.

نتيجة حركة نيابات الأطباء

وقال مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء د. أحمد السيد، إن استمرار تأخر إعلان حركة النيابات يترتب عليه العديد من الآثار السلبية، من بينها تأخر استلام الأطباء لجهات عملهم الجديدة، وتأخر أو ضياع فرص التسجيل ببرامج الزمالة المصرية، فضلا عن تعطيل المسار التدريبي والوظيفي لشريحة كبيرة من شباب الأطباء، بما ينعكس سلبا على استقرارهم المهني وانتظام العمل داخل المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن النقابة تواصلت خلال الفترة الماضية مع المسؤولين عن حركة النيابات للتعرف على أسباب التأخير وسرعة الانتهاء من الإجراءات، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر حتى الآن عن إعلان الحركة أو توضيح أسباب التأخير.

وناشد وزير الصحة والسكان بإصدار توجيهاته بسرعة إعلان حركة نيابات الأطباء الأساسية، حفاظا على حقوق الأطباء وضمان انتظام سير العمل، داعيا إلى توجيه الإدارات المختصة بسرعة إنجاز ومراجعة نتائج حركات التكليف والنيابات خلال الفترات المقبلة، والالتزام بالمواعيد المعتادة التي استقرت عليها الوزارة على مدار السنوات الماضية، بما يمنع تكرار التأخير.

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